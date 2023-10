VTT di Lagnasco: in archivio il torneo 3.3

In archivio sui campi della VTT di Lagnasco il torneo maschile e femminile limitato 3.3 che ha visto al via oltre 100 giocatori e giocatrici.

In campo femminile successo per la tennista di casa, Laura Vittone (3.3) e seconda testa di serie al via, ai danni della 3.5 Alice Gertosio, con lo score di 6-7 6-2 10-6. Match come dice il punteggio molto serrato e deciso dai dettagli nei quali si è meglio districata la vincitrice. Tra gli uomini affermazione di Thomas Comba (3.3) contro il pari categoria e rappresentante del circolo ospitante la manifestazione Enrico Calosso, per 6-3 6-4. Calosso era la prima testa di serie. Comba a segno nei quarti contro il numero 3 del seeding, Ivano Bogetti, classificato 3.3.

«Torneo – dichiarano i vertici della VTT – che ha messo in luce delle buone individualità in entrambi i tabelloni. Ora le attenzioni si spostano verso l’imminente stagione autunnale e invernale con l’intensa attività della Scuola Tennis e le molte proposte del nostro centro che si rivolgono a tutti, dai piccoli ai grandi, dalle famiglie ai professionisti».

A tal proposito è stata quella appena conclusa una settimana nella quale la stella di casa, Camilla Rosatello si è allenata sui campi del Tennistadium riprendendo contatto con la struttura nella quale è cresciuta. Uno stimolo per lei, lo staff tecnico e tutti gli allievi della scuola che hanno potuto guardare da vicino come prepara gli appuntamenti mondiali una professionista. È solo l’inizio di un’altra grande avventura targata VTT.