GranTorino BasketBall Draft: U19 Eccellenza ai nastri di partenza

Coach Stefano Comazzi: «Dopo oltre un mese di allenamenti e amichevoli mi ritengo ampiamente soddisfatto del lavoro svolto. I ragazzi e lo staff stanno dando tutto e si vede sia quando ci alleniamo, sia durante le partite. Iniziare subito in trasferta a Cantù non è certo semplice, ma ci deve servire per capire il valore delle squadre che andremo ad affrontare in questo lungo e difficile campionato. Nessuna partita sarà semplice. Dovremo guadagnarci noi ogni vittoria, ogni soddisfazione. Spero che essere impegnati con lo stesso gruppo (più i senior, ndr) nel campionato di Serie B con Collegno Basket possa aiutarci a maturare in anticipo e non farci cogliere impreparati durante la stagione».