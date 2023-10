Club76: l’U18 in B si aggiudica il secondo posto nel torneo “Il sorriso di Ele”

Per quanto riguarda la Serie B Under 18, è stata impegnata ad Albisola, per “Il sorriso di Ele”, un torneo a otto squadre disputatosi nel weekend. Nonostante un primo giorno singhiozzante, le ragazze biancoblù si sono classificate terze nel girone e ieri, domenica, hanno battuto sia il Lingotto ai quarti di finale che poi Albisola, la padrona di casa, cedendo alla finale per il primo posto, contro San Giorgio Piacentino. Chieri si è quindi classificata seconda nel torneo, dietro a San Giorgio e davanti ad Alsenese. Un buon torneo, anche in vista dell’inizio del Campionato, in cui Camilla Basso e Asia Aliotta sono state premiate, rispettivamente, come miglior centrale e miglior schiacciatrice.

Per quanto riguarda la Serie C del PlayAsti, invece, le ragazze di coach Silvia Asola Serie C hanno affrontato, in Coppa Piemonte, due formazioni di serie C che ambiscono alla promozione. Prima gara contro Rivarolo, in cui cedono 2-1, nonostante un ottimo inizio partita. Anche nella seconda gara, contro Almese, le ragazze cedono 3-0. Ora non resta che attendere il prossimo fine settimana, per l’inizio del Campionato, che, nel caso delle ragazze di coach Asola, sarà contro Chivasso.

TUTTI I RISULTATI

Sabato 30 settembre

• Coppa Piemonte Femminile – Prima Fase C.R. Piemonte: Club76 Playasti D vs Ve.La Volley 0-3

• Coppa Piemonte Femminile – Prima Fase C.R. Piemonte: Finimpianti-Gp Rivarolo Volley vs Club76 Playasti C 2-1

• Coppa Piemonte Femminile – Prima Fase C.R. Piemonte: Club76 Playasti C vs Isil Volley Almese Massi 0-3

• Coppa Piemonte Femminile – Prima Fase C.R. Piemonte: SDM Volley Almese vs Club76 Playasti D 3-0

Domenica 1 ottobre

• Coppa Piemonte Femminile – Prima Fase C.R. Piemonte: San Secondo vs GS Pino Volley 2-1

• Coppa Piemonte Femminile – Prima Fase C.R. Piemonte: GS Pino Volley vs Unionvolley Pinerolo DF 0-3