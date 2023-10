Basket College Novara vince contro il CUS Piemonte Orientale

Collegiali…. Contro Universitari! Un inizio di stagione subito rovente quello di Basket College Novara, in un Pala Bellini infuocato, vince l’esordio nel nuovo campionato di Serie C Unica, pur dovendo ricorrere ad un tempo supplementare.

Prima giornata di campionato con esordio casalingo per la Serie C di Basket College Novara che ospita la formazione Alessandrina del Centro Universitario Sportivo Piemonte Orientale, neopromossa dalla serie D ma con nuovi innesti di indubbia qualità.

Entrambe le squadre iniziano con molta tensione da esordio, pochi canestri, tanti errori sia in attacco che in difesa e i primi 10 minuti scivolano via con il tabellone che recita 15-13 per i padroni di casa.

Il secondo periodo segue la falsariga del primo: tanti errori casalinghi permettono agli ospiti di prendere la guida dell’incontro. A metà quarto è il CUS che prova un allungo sul 25-30 ma la difesa di Sassi e i suoi due canestri consecutivi ricuciono il gap prima del contro sorpasso di Capitan Giromini che permette ai novaresi di chiudere avanti di misura, 32-31.

Il terzo periodo è più ad alto punteggio e vede le due squadre continuare una partita molto intensa ma piena di errori. È di nuovo il CUS a provare la spallata decisiva con un parziale di 7-0 a 3 minuti dalla fine del quarto che porta gli ospiti in vantaggio, ma i molti falli commessi proprio dagli ospiti permettono ai collegiali di rimanere in scia. Due soli punti separano le squadre, 52-54.

Il lungo classe 2005 novarese Osasuyi apre il quarto periodo con un parziale personale di 7-0 così da restituire a College la leadership sul tabellone. Una tripla di Rota impatta a 59 prima di un altro mini allungo novarese con Giacomelli che segna la bomba del +6.

Nel finale la gioventù e i molti esordienti nel campionato impediscono a Novara di trovare la malizia necessaria per chiudere la partita: qualche pallone perso e disattenzione difensiva permettono agli alessandrini di impattare di nuovo a quota 70; Vinciguerra, di forza, realizza il +2, Rota risponde con un 2/2 dalla lunetta. È ancora Sassi, classe 2006 ed autore di un’ottima prova, a riportare davanti College con 2 liberi. Gli ultimi 30 secondi sono estremamente confusi, con un fallo difensivo di Vinciguerra che Fassio tramuta in un altro 2/2 e lo stesso Vinciguerra che per poco non riesce a segnare il canestro decisivo ad evitare i 5 minuti di extra gioco del tempo supplementare.

Overtime con inizio shock per College Novara: Lisini segna di forza e personalità, segue un 1/2 dalla lunetta per Osasuyi e una tripla di Pezzulla che porta subito il CUS a +4 con tutta l’inerzia dalla propria parte.

Ma arriva la risposta di carattere di Giromini, che segna una tripla per impattare, e successivo canestro più fallo per Vinciguerra: 6-0 di parziale che emotivamente chiude la gara. Due ottime difese guidano i contropiedi novaresi che allungano il parziale fino al 15-0 che fissa il risultato finale sul 90-79.

Tante le note positive in una partita tecnicamente non bellissima ma estremamente gagliarda per College Novara: da segnalare i molti esordi dei classe 2005 e 2006 del settore giovanile che hanno giocato minuti importanti, sicuramente la grande reazione nel supplementare può far iniziare il cammino in questo difficile campionato con il piede giusto. Prossimo incontro ospiti di Biella Next venerdì 6/10/2023.

Basket College Novara 90

CUS Piemonte Orientale 79

Parziali (15-13; 32-31; 52-54; 74-74; 90-79 dts)

Basket College Novara: Giacomelli 7, Vinciguerra 19, Giromini 11, Caligaris F., Pagani 2, Zocca, Osasuyi 16, Hyka, Nicolini 15, Sassi 8, Caligaris M. 10, Cortese N.E.