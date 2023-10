III CRAFT Ultra Trail Lago Maggiore: Michael Dola e Alice Ciapponi vincono la WILD 81K

Anche quest’anno gli appassionati di trail running hanno potuto scegliere come meta autunnale la città piemontese di Verbania sul Lago Maggiore partecipando alla terza edizione del CRAFT Ultra Trail Lago Maggiore, per gli amici UTLM. Un territorio di una bellezza spettacolare ha accolto atleti provenienti da 20 paesi di tutto il mondo.

Un’occasione non solo agonistica, ma un’esperienza unica per vivere il territorio della provincia del Verbano Cusio Ossola e del Parco Nazionale della Val Grande in tutta la sua bellezza. 4 gare, 12 comuni coinvolti, 3 laghi, un’infinità di cime e uno splendido sole che ha finalmente affiancato gli atleti lungo tutto il percorso fino alle vette più alte del Monte Zeda (2.156 m) e del Monte Marona (2051 m).

Novità di quest’anno la location della partenza/arrivo sul Lungolago di Pallanza nella città lacustre di Verbania. Gli atleti hanno così sfrecciato tra le vie della città fino a godersi gli ultimi chilometri vista lago tra gli applausi dei molti tifosi giunti per assistere all’evento.

Michael Dola, atleta del Team Scarpa e Sportway Megastore originario del vicino Lago d’Orta vince la WILD 81K, la gara regina che per la prima volta quest’anno è stata percorsa integralmente: «Bellissimo percorso, molto panoramico con una giornata stupenda! Sono contentissimo per tutto, nonostante i momenti di crisi incontrati nella parte finale anche per il caldo sono riuscito a gestire al meglio la fatica e a recuperare senza mai mollare. Mi ha aiutato tanto il pubblico lungo il percorso e il super tifo ai ristori, fondamentale quando passi tante ore così impegnative da solo. Una gara che certamente consiglierei, dura e impegnativa accompagnata da paesaggi stupendi, un mix perfetto!».

«Sono contento perchè finalmente abbiamo avuto un’edizione con il bel tempo che ha permesso agli atleti di godersi appieno le bellezze del nostro territorio. Con la speranza che i prossimi anni i partecipanti siano sempre più numerosi, ringrazio tutti i comuni coinvolti che hanno saputo lavorare sinergicamente su percorso e ristori offrendo assistenza a tutti gli atleti durante la gara» dichiara Paolo Ottone, presidente di Sport PRO-MOTION A.S.D. che è sempre più convinto del valore che questo evento internazionale porta alla comunità e al territorio.

I RISULTATI

Per la prima volta dalla nascita dell’Ultra Trail del lago Maggiore si è potuto corre il percorso completo della WILD 81K compreso il passaggio in quota tra il Monte Zeda e il Monte Marone. Il miglior tempo di 10h11’27” è stato segnato dal plurimedagliato atleta altotesino Michael Dola del Team Sportway Magastore. Secondo assoluto con il tempo di 12h26’23” Dario Pasta, seguito da Carlo Martinelli terzo in 12h45’31”.

Tra le donne spicca Alice Ciapponi che, dodicesima assoluta, taglia il traguardo con il miglior tempo di 14h38’09” seguita da Valentina Carusi che per soli pochi minuti conquista la seconda posizione in 14h41’44’’. Terza classificata la svizzera Lea Degen in 17h12’03”.