BEA Chieri: buona la prima per i Leopardi!

Nella serata di ieri, con la palla a due alle 18.30, è iniziata ufficialmente la stagione della Serie C Chierese. Primo impegno al PalaGialdo, accorso, come di consueto, in massa per sostenere i ragazzi di coach Conti. BEA affronta Tam Tam e l’epilogo è il migliore possibile: nonostante le assenze pesanti di Drame, De Mita e Quagliotto, i chieresi partono subito in quinta, prendendo vantaggio già dal primo tempo grazie a delle percentuali dalla lunga stratosferiche. Nel secondo tempo, tanta gestione e rotazioni, con Tam Tam che ci prova fino all’ultimo, vincendo l’ultima decina. I Leopardi portano a casa i primi due punti stagionali sul punteggio di 72-55.

LA GARA

Con le assenze di Drame e Demita vicino a canestro, e di Quagliotto sugli esterni, coach Conti sceglie il nuovo arrivato Stella come punto di riferimento interno. Insieme a lui, Corrado, Mosca, Moris Paniagua e il neo capitano Alex D’Arrigo. Tam Tam risponde con Viele, Galliera, Cibrario Sent, Leone e Nebiolo. Anche i torinesi devono fare a meno di due giocatori cardine come Boglione e Rabbia, e infatti soffrono un inizio straripante da parte dei Leopardi. Sono sei le triple nel solo primo quarto, con Mosca, D’Arrigo e Corrado che colpiscono da lontano. Anche nella seconda decina sono i chieresi a condurre il gioco, nonostante un tentativo di rimonta da parte dei torinesi a metà del secondo periodo. Sul finale, ancora Mosca e Agbogan a fare la voce grossa in attacco. Si va alla pausa lunga con un eloquente 48-28.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, le percentuali dei Leopardi si abbassano, ma ciò che non cambia è l’intensità difensiva che complica la vita all’attacco granata. Tanti palloni recuperati che portano a dei preziosi contropiedi in attacco. Piersanti, all’esordio tra i senior, si rende pericoloso a rimbalzo in attacco, facendo rifiatare Stella, in campo quasi tutta la gara. Il terzo periodo si chiude con la splendida tripla di Allen Agbogan sulla sirena, per il +21 arancio-nero. Ultima decina di gestione per la formazione di coach Conti, che può lasciare spazio alle rotazioni con i giovani in campo con responsabilità per tanti minuti. Tam Tam non demorde e gioca per davvero fino alla sirena finale, riuscendo a ridurre il gap fino al 72-55 del 40′.

IL COMMENTO

«Abbiamo segnato tanto da 3 punti, una percentuale molto elevata che ha nascosto la nostra difficoltà a dare la palla in post basso, alternando il gioco perimetrale a quello interno – commenta coach Francesco Conti – quando fai canestro così tanto, fai fatica a trovare le problematiche. Siamo riusciti poi nel terzo quarto a mettere la palla in post basso. Chiaro che ci manca il nostro giocatore più importante in post basso, che è Drame, ma dobbiamo comunque abituarci con i giocatori che abbiamo. Abbiamo avuto un’intensità difensiva alta, tanto entusiasmo, tutti con la faccia giusta. Siamo partiti subito con grande confidenza, molto bene».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

I ragazzi di coach Conti saranno impegnati la prossima domenica nella complicata trasferta con Scuola Basket Asti, neopromossa terribile con tanti giocatori esperti e talentuosi a roster. L’appuntamento è per l’8 ottobre alle ore 18:00 al Pala958 di Corneliano d’Alba.

BEA CHIERI 72

TAM TAM BASKETBALL 55

Parziali: 23-15, 48-28, 61-40

CHIERI: Agbogan 20, Mosca 15, Stiffi 10, Corrado 8, D’Arrigo 7, Stella 6, Ruà 4, Piersanti 2, Bianco, Moris Paniagua. All. Conti, Ass. Colò, Prep. Turetta, Mass. Oddenino, Acc. Monteleone, Add. Arbitri Mazzardis.

TAM TAM: Mauri 15, Nebiolo 9, Leone 9, Dario 9, Caputo 5, Galliera Ricci 4, Viele 2, Paradisi 2, Casetta, Opiyo, Ducco, Cibrario Sent. All. Cesano