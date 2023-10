La Reale Mutua Fenera Chieri '76 ha presentato al Cral Reale Mutua la sua sesta stagione in A1

Un appuntamento di inizio stagione che ormai è anche una piacevolissima tradizione: la splendida cornice del Cral Reale Mutua in corso Agnelli, a Torino, ha ospitato la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per la presentazione dell'annata sportiva 2023/2024, la sesta in A1 del club biancoblù.

Dopo un emozionante video introduttivo che ha ripercorso i traguardi raggiunti dal Chieri '76 lo scorso anno, in particolare la vittoria della CEV Challenge Cup, racchiuso dal motto biancoblù "Side Before Self", come di consueto ha fatto gli onori di casa Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Mutua: «Con Chieri condividiamo progetti e valori, ed è per questo che Reale Mutua è orgogliosa di accompagnare la squadra in qualità di Co-Title Sponsor e di rinnovare la collaborazione per i prossimi tre anni. Un impegno per arrivare al "Next Level", che saranno le ragazze a farci scoprire, ancora una volta».

Subito dopo è intervenuto Lucio Zanon di Valgiurata, dirigente del club biancoblù, oltre che Presidente e Amministratore Delegato di quel Gruppo Fenera che da undici anni lega il proprio nome alla squadra e da sei stagioni ne è Co-Title Sponsor insieme a Reale Mutua: «Lo scorso anno abbiamo ricevuto tanti complimenti, ce li siamo presi tutti perché ce li meritavamo e perché sapevamo di aver scritto una pagina importante della nostra storia sportiva. Ne siamo consapevoli e siamo orgogliosi. Quello però era ieri. Oggi è un altro giorno. Nello sport come nella vita non c’è niente di raggiunto per sempre, quindi inizia una nuova pagina, è una pagina bianca, che questa squadra ha iniziato a scrivere il 10 agosto 2023. Tutti insieme dobbiamo scrivere questa pagina nuova. Siamo ambiziosi e competitivi, convinti che questo gruppo abbia grandissime potenzialità. La prima sfida davanti è costruire il gruppo e per farlo c’è bisogno di tutti, c’è bisogno di Side Before Self».

Il presidente del Chieri '76, Filippo Vergnano, fresco di nomina a vicepresidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile, ha sottolineato che «Non sarà semplice adeguarci di nuovo a giocare in maniera continuativa, ma la rosa è ampia. Tutte le giocatrici potranno trovare spazio, sia in campionato sia in coppa. Siamo fiduciosi sul fatto che si possa fare un buon percorso anche in Europa, oltre che in Italia».

L'allenatore Giulio Cesare Bregoli ha fotografato il momento della Reale Mutua Fenera Chieri ’76, indicando la rotta da seguire: «Ogni anno fa storia a sé, nei rapporti bisogna sempre lavorare perché funzionino, ci sono sempre nuovi innesti, è un’arte complicata in cui ognuno deve mettere il suo. Stiamo lavorando, ci vorrà ancora un po’ di tempo come è normale che sia, vedo una squadra con una grande volontà. Ho visto una grande voglia di aiutarsi e fare bene, fondamentale per costruire un gruppo nuovo che sta muovendo i suoi primi nuovi passi».

Per ultima è intervenuto Kaja Grobelna, per il secondo anno capitano della squadra: «Bisogna mettere tantissima grinta ed entusiasmo in campo. Siamo un gruppo che vuole sorprendere e fare bene, sia in campionato sia in CEV. Sarà una stagione impegnativa visto i tanti impegni, il gruppo dovrà fare la differenza, dovrà essere unito e compatto. Ogni giocatrice qui è fondamentale e puù aiutare la squadra. Non vediamo l’ora di giocare e di mettere tutto il nostro valore sul campo».

Al termine degli interventi Luca Filippone e Lucio Zanon hanno presentato la nuova tenuta da gioco di Erreà, quindi le maglie sono state consegnate a tutte le giocatrici. Anche questa, un’altra piacevole tradizione del Chieri ’76.