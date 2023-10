Campionato Italiano GT30 a Olbia: Rainbow Team conquista il 1° e il 2° posto del podio finale

In Sardegna è stato un dominio arcobaleno: merito di uno straordinario Oleg Bocca (già campione italiano nel 2021) che ha dominato in entrambe le manche, conquistando in entrambi i casi sia la pole position che la vittoria. Eccezionale prestazione anche di Giulio Rimondotto - alla stagione d’esordio in GT30 - che ha dimostrato la sua forza conquistando un 2° e un 4° posto che gli sono valsi, alla fine della ‘due giorni’, la medaglia d’argento dietro al compagno di scuderia. Ottima performance, frutto della grande esperienza nella competizione, anche di Guglielmo Martinelli - campione italiano nel 2022 - che chiamato in causa non ha deluso conquistando comunque il 5° posto finale.

Il prossimo e ultimo appuntamento in calendario per quanto riguarda il GT30 sarà a Boretto Po (RE) il 21 il il 22 ottobre, con il Rainbow Team che spera di aggiungere anche il titolo 2023 nel proprio palmarès: «È una categoria a cui teniamo particolarmente - spiega la team manager Elisa Manzetta Bocca - e sappiamo di poter contare su tre piloti di livello: dispiace per Ettore Bo che non è potuto partire per la Sardegna perché indisposto, ma sappiamo che nell’ultima tappa darà il meglio di se’. E Guglielmo Martinelli, che l’ha sostituito, si è fatto trovare pronto come sempre».

Da sottolineare, in particolare, la grande abilità dei driver piemontesi nell’adattarsi al cambio delle condizioni dello specchio d’acqua del circuito in gara 2: «Hanno dimostrato grande capacità e soprattutto grande mentalità - sottolinea il team principal Fabrizio Bocca - un pilota deve essere pronto a tutto e loro non si sono fatti scoraggiare, anzi, si sono dimostrati all’altezza della situazione come d’altronde hanno sempre fatto nel corso della stagione. E adesso manca solo la ciliegina sulla torta». La rassegna sarda è stata palcoscenico anche per la Formula 1 H2O, e proprio l’ex Campione del Mondo casalese è stato protagonista nelle vesti di commentatore tecnico al fianco del telecronista Mauro Orrù.

Oltre all’appuntamento di Boretto Po, sarà protagonista già a partire da giovedì 5 ottobre a Kaunas, in Lituania, dove Oleg Bocca prenderà parte alla ‘World Cup’ di Formula 4 che verrà assegnata in gara singola. Mentre nel fine settimana del 7 e dell’8 ottobre Francesco e Vincenzo Galofaro e Stefano Genova saranno protagonisti a Chignolo Po (PV) per l’appuntamento con la Formula Junior Sprint (che per questa stagione sostituirà la Formula Junior Élite).