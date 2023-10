Fulgor Minibasket ospite al Parco Pallavicino

Sabato 7 ottobre 2023, a partire dalle 10:30, sarà una giornata speciale per la Fulgor Basket. Il progetto Minibasket del Club, infatti, sarà ospite del Parco Pallavicino (situato a Stresa, in via SS Sempione Sud 8) per il Fulgor Minibasket Day, una giornata di conoscenza e avvicinamento allo sport, con l’esclusiva possibilità di vivere uno dei parchi più belli del nostro territorio, entrando a contatto con la natura e con specie animali uniche. Tutti invitati dunque, in particolare le famiglie del territorio con bambini e bambine nati tra il 2018 e il 2012, cogliendo l’opportunità di scoprire il progetto Fulgor per i più piccoli e vivere una giornata diversa dal solito, come spesso organizzato dal Club rossoverde, che abbina all’attività sportiva una serie di eventi collaterali dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie.

L’ingresso a Parco Pallavicino sarà ovviamente gratuito per i bimbi della Fulgor, mentre i genitori pagheranno 5€, poi devoluti all’Associazione Kenzio Bellotti, per l’acquisto di una apparecchiatura speciale per l’ambulanza della Croce Verde Gravellona Toce - ODV”. Dalle 11:00 si svolgerà la presentazione del progetto Minibasket, con mini atleti e staff, a seguire la possibilità di effettuare un picnic nelle aree adibite, oppure a disposizione la Caffetteria Il Roseto per panini, tranci di pizza, gelati, aperitivi. Divertitevi a cercare l’APE SALATO per succulenti fritti. Alle 14:30 per tutti i bimbi Fulgor presenti al Parco appuntamento nell’Area Fattoria per conoscere da vicino gli animali in compagnia del biologo Tommaso Calligarich.

Sport, natura e territorio, fonti di benessere che al Parco Pallavicino (situato a Stresa, in via SS Sempione Sud 8), sabato 7 ottobre, si uniscono in una giornata speciale per grandi e piccini.