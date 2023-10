Ultima settimana di test per l’A2 Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo

Conto alla rovescia agli sgoccioli, il 15 ottobre è dietro l’angolo e con sé il fischio d’inizio del Campionato di Serie A2 maschile 23/24, che vedrà i cuneesi partire in trasferta a Grottazzolina. I prossimi due allenamenti congiunti, infatti, saranno gli ultimi del pre-season.



Coach Battocchio ha riservato ai suoi ragazzi per l’ultima settimana di preparazione un test contro Rana Verona, compagine di Superlega che ospiterà i biancoblù giovedì 5 alle ore 16.00, e il ritorno contro l’A3 Monge Gerbaudo domenica 8 alle ore 16.45 a Savigliano.



Sempre attiva la campagna abbonamenti su Liveticket e la candidatura come staff volontario per le partite della Serie A2 al numero whatsapp 340 9986110.