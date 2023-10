Iveco Cus Torino Rugby: presentate le Serie A élite femminile e Serie A maschile

In occasione della conferenza stampa è stato presentato il nuovo “Title Sponsor” del rugby cussino: Iveco Group e IVECO . Da sempre Iveco Group svolge un ruolo attivo a tutela della propria comunità, contribuendo allo sviluppo sociale ed economico e alla valorizzazione del territorio attraverso la condivisione di valori, conoscenze e risorse. Pilastri dell’impegno verso l’equità e l’inclusione sono l’educazione e la formazione. Per questo, Iveco Group ha scelto di essere al fianco del CUS Torino Rugby nella promozione dei valori formativi dello sport, in particolare dello sport universitario, e al contempo nella sensibilizzazione della cittadinanza e delle istituzioni sui temi del debellamento della dispersione scolastica e della violenza di genere, sull’adozione di corretti stili di vita e più in generale sulla promozione del benessere dell’individuo. Nel concreto, Iveco Group sosterrà l’istituzione di due borse di studio destinate alle ragazze che decidono di proseguire gli studi presso un ateneo torinese e di praticare il rugby presso il C.U.S. Torino. Inoltre, IVECO fornirà a CUS Torino Rugby un furgone Daily per agevolare la movimentazione logistica di tutti i materiali dell’organizzazione sportiva. Continueranno a sostenere il rugby cussino anche l’official sponsor Archingest , lo sponsor tecnico Macron e l’official supplier Lauretana . Riconfermata anche per l’Anno Accademico Sportivo 2023/2024 la partnership medica con Medical Lab .

Gli universitari sono stati inseriti nel Girone 1 e debutteranno in casa, al campo A. Albonico di Grugliasco (Strada del Barocchio 27), domenica 8 ottobre alle ore 15:30 contro il Monferrato Rugby. Per le cussine prenderà il via la Conference Cup sempre domenica 8 ottobre in trasferta sul campo del Rugby Parabiago, alle ore 13:30.



Sono intervenuti alla conferenza stampa il Presidente del Centro Universitario Sportivo torinese Riccardo D’Elicio, il General Manager dell’IVECO CUS Torino Rugby Salvatore Fusco, il Brand Marketing Director IVECO Pamela Paratico, il Sindaco di Grugliasco Emanuele Gaito e l'Assessore allo Sport della Regione Piemonte Fabrizio Ricca. Al termine degli interventi la parola è passata ai due coach Lucas D’Angelo e Paul Marshallsay.



DICHIARAZIONI

Queste le parole del Presidente Riccardo D’Elicio: «Il CUS Torino da sempre coniuga sport, formazione e storia. I valori del rugby sono saldi e da sempre legati al nostro ente. Come società infatti abbiamo il dovere di diffondere tra i nostri ragazzi la determinazione, il gioco di squadra, il senso di responsabilità, l’impegno, l’amicizia e lo studio. Oggi voglio ringraziare gli sponsor che sostengono questo progetto, a partire da Iveco per passare ad Archingest, Macron, Lauretana e Medical Lab. L’obiettivo è far rifiorire il nostro impianto, e per questo chiedo un aiuto alla politica. Grugliasco diventerà un polo universitario molto importante per il nostro territorio e lo sport sarà uno dei servizi fondamentali».

La parola è quindi passata al General Manager dell’IVECO CUS Torino Rugby Salvatore Fusco: «Sono arrivato a Torino nel 2007 grazie al Progetto AGON, mi sono laureato in ingegneria e se sono qui oggi è proprio grazie a tutto questo. Ho la fortuna di lavorare nello sport ed essere un dirigente di questa società. Nonostante la retrocessione dello scorsa stagione, per noi quest’anno non è cambiato niente. Ripartiamo con una squadra giovane, con tantissimi 2004, ma nello stesso tempo l’ossatura della squadra dello scorso anno è rimasta. Continuiamo a dare la possibilità a questi ragazzi di studiare e frequentare l’università. Possiamo essere fieri del fatto che ad oggi 84 laureati sono usciti dal CUS Torino Rugby. Per tutti noi queste sono grandi soddisfazioni. Ci tengo a ringraziare i nostri partner perché senza il loro aiuto non riusciremo a far crescere il nostro progetto e soprattutto la nostra offerta, perché al CUS il rugby può essere praticato a tutte le età, a partire dai 2 sino ad arrivare agli 80 anni. L’obiettivo è quello di mantenere lineare il nostro progetto negli anni: quindi formare universitari di altissimo livello, sia accademico che sportivo, e far sì che finiscano il loro ciclo migliori di come sono entrati. Altro nostro obiettivo, come success in questi anni, quello di ampliare l'offerta sportiva a 360°, dal rugby 7 a quello amatoriale, dal rugby inclusivo a momenti ricreativi aggregativi. In questo modo chiunque lo vorrà potrà trovare la sua dimensione all'interno di uno spazio che sarà punto di riferimento per tutto il territorio, in un ambiente sano e divertente. Per far ciò sicuramente dovremmo adeguare la nostra casa. Una novità fondamentale è che al CUS tutte le ragazze che vorranno giocare a rugby potranno farlo gratuitamente, in qualsiasi categoria. L’altra novità è crescita del progetto NRG, una scuola rugbistica formata da CUS Torino, Collegno Rugby e ValSusa Rugby, che ha come obiettivo quello di far crescere l’intero movimento rugbistico territoriale. Altra novità di quest’anno è che da Iveco verranno erogate due borse di studio destinate alle ragazze che decidono di proseguire gli studi presso un ateneo torinese e di praticare il rugby presso il CUS. Auguro quindi una buona stagione ai ragazzi e alle ragazze, e a tutto lo staff tecnico qui rappresentato da Lucas D’Angelo, direttore tecnico e capo allenatore, l’allenatore degli avanti Giampiero De Carli, il preparatore atletico Sergio Gaggioni ed il coach della femminile Paul Marshallsay».

«L’obiettivo del Comune di Grugliasco è far diventare l’Albonico la casa del rugby torinese – dichiara il Sindaco Emanuele Gaito – purtroppo a volte la burocrazia ci rallenta ma il nostro progetto su questo impianto è concreto. Tutto quello che possiamo fare per arrivare al risultato lo faremo. Ci teniamo molto ad avere un rapporto esclusivo con il CUS Torino con cui ormai lavoriamo da tanti anni. Auguro ad entrambe le formazioni una buona stagione e che vengano raggiunti grandi risultati. L’impegno da parte nostra nei confronti del CUS è massimo e totale e ci tengo a ribadirlo oggi davanti a tutti voi».

«Iveco Group è costantemente impegnato in iniziative volte a incidere positivamente non solo sulle persone che operano all’interno dell’azienda ma anche sulla qualità di vita delle comunità di riferimento, attraverso un approccio improntato all'ascolto e al dialogo – spiega Pamela Paratico, IVECO Brand Marketing Director – Fedeli ai nostri valori, sposiamo questo progetto con l’obiettivo di favorire lo sviluppo, generare opportunità e ridurre le disuguaglianze tra i giovani grazie al potere inclusivo dello sport. In particolare, siamo particolarmente fieri di sostenere il CUS Torino Rugby finanziando l’istituzione di due borse di studio a favore delle giovani atlete che scelgono di impegnarsi in percorsi formativi di alto livello e al contempo dedicarsi a questa disciplina sportiva».

«Porto il saluto del Presidente Cirio a tutti voi – dichiara l'Assessore allo Sport della Regione Piemonte Fabrizio Ricca – e vi faccio un grande in bocca al lupo da parte di entrambi per la prossima stagione. La Regione Piemonte sarà sicuramente al vostro fianco, come già detto stiamo cercando di trovare le risorse economiche, con il comune di Grugliasco, perché possiate avere un campo adatto alle vostre esigenze e al vostro livello. Avere atleti del vostro calibro che ci rappresentano non può che renderci orgogliosi».

Hanno chiuso la conferenza gli interventi dei due coach Lucas D’Angelo e Paul Marshallsay.

Marshallsay ha tenuto a sottolineare come: «ci sia ogni anno un obiettivo di crescita del gruppo e di formazione delle giocatrici. Ci confronteremo con altre realtà molto forti ma lo scopo di questo progetto è quello di far migliorare il gruppo, insieme e allo stesso modo».

«La decisione di prendere tanti 2004 è stata presa di comune accordo per pensare al futuro della nostra squadra – dichiara coach Lucas D’Angelo – tanti dei nostri ragazzi si stanno laureando o si sono laureati e questo per noi è già un bel risultato. La nostra idea è quella di essere il più competitivi possibili e al più presto possibile. In queste sette settimane di lavoro abbiamo tenuto un buon ritmo. Rispetto al campionato posso dire che giocheremo ogni singola gara al massimo. Il nostro obiettivo è creare un bell’ambiente dove i nostri giocatori possano stare bene ed allenarsi al meglio».