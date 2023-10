Bertram Derthona: Sportradar AG presenta l’integrity Education Workshop

Educare, formare e prevenire atleti, staff tecnico e dirigenti. Questi i punti chiave dell’incontro di formazione che si è svolto ieri pomeriggio presso la Cittadella dello Sport di Tortona con la Bertram Derthona. La giornata di ieri è promossa da LBA in collaborazione con Sportradar AG, agenzia leader mondiale nel monitoraggio dei mercati internazionali delle scommesse per la prevenzione e il contrasto al match fixing. A illustrare queste importanti tematiche è stato l’avv. Marcello Presilla, responsabile Integrity per l’Italia di Sportradar AG: nel corso dell’incontro è stato presentato a giocatori e staff tecnico e dirigenziale l’Integrity Education Workshop, patrocinato da Legabasket e destinato a tutti i Club.

Nel pomeriggio di ieri, una parte importante è stata dedicata al match fixing, al contrasto di questa pratica e al rafforzamento dei meccanismi per proteggere l’integrità dello sport. Esempi e testimonianze di personaggi del mondo dello sport hanno corredato le parole dell’avv. Presilla, che ha formato e informato la Bertram Derthona sui comportamenti corretti da avere su questa tematica. Per il Club è stata una occasione di arricchimento su una tematica sempre attuale, per cui si ringraziano Sportradar AG e LBA per l’opportunità.