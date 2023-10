Bertram Derthona: insieme ai bianconeri nella gara contro Varese

Uno dei palazzetti più affascinanti e storici della pallacanestro italiana ospiterà la Bertram Derthona nella gara in programma domenica 15 ottobre alle ore 20.30. La squadra allenata da coach Ramondino sarà infatti opposta alla Openjobmetis Varese nell’incontro in programma al Palazzetto dello Sport ‘Lino Oldrini’.

La Società, come in occasione delle altre trasferte, organizza il servizio di trasporto andata-ritorno in giornata per assistere alla sfida. Il costo del pullman è pari a 30 euro, cui vanno aggiunti i 10 euro del biglietto di ingresso al palasport. Il servizio verrà effettuato esclusivamente al raggiungimento del numero minimo di 30 adesioni entro le ore 9 di giovedì 12 ottobre.

Per riservare il proprio posto a bordo è possibile contattare la Società recandosi nella sede di via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19), telefonando al numero 0131 1953689, scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it oppure via Whatsapp a Fabio Massiglia (cell. 338 7525914).

Seguiamo insieme la seconda trasferta dei Leoni!