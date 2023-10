Cuneo Volley: buona prestazione in quei di Verona

Botto e compagni portano a casa un set importante dal test match contro Verona. Arrivati alla penultima uscita pre-season la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo scende in campo al Pala AGSM Aim contro i padroni di casa della Superlega, Rana Verona. Buona la prestazione dei cuneesi che mantengono alto livello di gioco.



Al termine della partita Coach Battocchio: «Si sono viste cose molto importanti a livello di volitività in difesa, voglia di aggredire la palla e andarla a prendere. In alcuni momenti siamo stai un po’ meno battaglieri e questa qua è la cosa che dobbiamo cambiare perché mi aspetto un campionato molto equilibrato, quindi dobbiamo essere pronti a cogliere le occasioni quando arrivano».



Domenica ultimo allenamento congiunto prima dell’inizio campionato; test di ritorno contro Savigliano alle ore 16.45 nel palasport cittadino.



Rana Verona 3

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 1

Parziali (25-21/20-25/25-17/25-20)