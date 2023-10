C'è la prima fuori casa: Squali a Casale!

L'Oleggio Magic Basket sarà ospite della Junior Libertas Pallacanestro Casale domani sera, venerdì 6 ottobre alle ore 21, al Palasport Ferraris (Piazzale Azzurri Veterani Casalesi dello sport, Casale). In campo una formazione che arriva da una vittoria di adrenalina e una invece che ha rimediato una sconfitta contro Pavia. Fra le fila ospiti l’ex Guglielmo De Ros e un roster sostanzialmente giovane con il più esperto Erik Dimitrov, ala bulgara classe 1995.

A presentare il match è Daniel Perez: «Sarà domani una partita bella tosta, pensando anche che loro hanno perso la prima e vorranno a tutti i costi fare bene. Noi dovremo essere concentrati e fare le nostre cose rispettando il piano partita e dando tutto sul campo. Mi aspetto una partita di grande energia e vincerà chi dopo i 40 minuti non abbasserà mai il ritmo».

La settimana degli Squali è andata bene: «Iniziare una nuova settimana con una vittoria fa differenza, per di più la prima che volevamo a tutti i costi davanti al nostro pubblico, si riparte con il morale giusto. Noi? Siamo un gruppo giovane con tanta voglia e credo si sia visto sabato in campo; lavoriamo tanto e la vittoria ci ha aiutato a capire più cose, che siamo in grado di fare e anche bene».