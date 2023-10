Il Cuneo Volley avvolto da un’atmosfera orientale con Torii

La collaborazione non poteva che siglarsi dinanzi alle prelibatezze preparate e curate dallo Chef Shinya Iiboshi che negli anni ’80 fu al servizio dell’Imperatore Hirohito presso il Castello di Kyoto.

«Fin da subito ho pensato a questa partnership come alla possibilità di accostare due eccellenze nel food e nello sport della nostra splendida città. Sono sicuro che questa collaborazione garantirà al Torii un ulteriore passo in avanti per far conoscere la vera tradizione culinaria nipponica e allo stesso modo sono certo che il grande movimento del Cuneo Volley potrà godere di un partner in grado di completare ulteriormente l'offerta culinaria per giocatori, entourage e hospitality. Abbiamo deciso di aprire il nostro ristorante a Cuneo perché crediamo nel potenziale, nell’energia e nelle persone di questo territorio incredibile. Abbiamo deciso di investire su Cuneo, di credere in Cuneo e da oggi anche nel Cuneo Volley. In quanto amante dello sport, tifoso e orgogliosamente cuneese, colgo l’occasione per fare un grosso in bocca al lupo a tutta la squadra per questo nuovo campionato. Forza Cuneo, fateci sognare! Fiöi anduma!» – queste le parole di Alessandro Durbano, co-titolare e fondatore del Torii Original Japanese Restaurant insieme a Filippo Lerda.

Inaugurato nel luglio del 2022 il Torii Original Japanese Restaurant, grazie alla maestria dello chef Shinya Iiboshi, soprannominato “Otousan” che vanta nella sua carriera anche il prestigioso ruolo di cuoco alla corte dell’imperatore, e alla professionalità del direttore Nobuki Hashimoto e di tutto lo staff, oggi Torii rappresenta un punto di riferimento a Cuneo della cucina tradizionale Giapponese, definita “Washoku ??” e la migliore occasione per assaporare i sapori autentici della gastronomia nipponica..