Autosped: si parte!!!

La formazione di Cutugno sarà impegnata sabato 7 (ore 16) sul campo della Techfind San Salvatore Selargius.

La squadra sarda si presenta ai nastri di partenza assai agguerrita, avendo ulteriormente rinforzato un roster che già nella scorsa stagione aveva permesso alle isolane di raggiungere senza particolari patemi i playoff promozione.

Sono infatti approdate alla corte di coach Righi le ali forti El Habbab (già a Selargius in passato e reduce dall’esperienza di Treviso) e Reani (da Firenze) oltre al giovane (classe 2003) centro francese Pavrette, al primo vero anno da senior ma con esperienze nelle varie nazionali under d’oltralpe.

Una bella addizione, sia a livello qualitativo che numerico, quindi, sotto le plance alla quale si è aggiunto l’innesto, in cabina di regia, dell’ex Moncalieri ed Umbertide Berrad, in decisa ripresa dopo gli sfortunati infortuni che hanno caratterizzato l’ultima parte della sua permanenza nel team piemontese; a completare il tutto il nucleo storico costituito dalle guardie Granzotto, Ceccarelli e Pandori e dall’ala piccola Mura, cui poi si aggiungono un gruppetto di interessanti prospetti provenienti dal vivaio giallonero.

Una squadra, quella selargina, da affrontare, di conseguenza, con la massima attenzione e concentrazione perchè ha tutte le caratteristiche per poter mettere in difficoltà qualsiasi avversaria; l’ottimo lavoro svolto da Righi lo scorso anno gli è valso la meritata conferma e proprio a proposito del coach della Techfind segnaliamo una curiosità. Originario di Voghera, l’allenatore delle sarde, in passato anche nello staff tecnico di Broni, ha vestito, da giocatore, la casacca del Bcc disputando sia il campionato di serie D che quello under 19.

In casa Autosped l’approdo al campionato è passato attraverso ad una serie di prestazioni sicuramente confortanti ma è fin troppo scontato affermare che un conto sono le amichevoli preseason ed un conto è giocare con i due punti in palio; siamo certi che lo staff tecnico stia preparando al meglio questo esordio ma, dall’altra parte, va anche sottolineato che visti i numerosi cambiamenti avvenuti nel roster (ben 5 sono i volti nuovi tra le senior) è fisiologico che serva del tempo affinchè i meccanismi di gioco della squadra vengano assimilati del tutto.

Al netto di tutto ciò, comunque, l’ambizione e la speranza è quella di fare bene, a cominciare proprio dalla gara di Selargius; con il giusto approccio e la giusta mentalità il compito è sicuramente difficile ma non impossibile.