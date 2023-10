A2: al via domani al PalaEinaudi la Stagione della Tecnoengineering Moncalieri

Domani sera alle 20:30 parte ufficialmente la stagione della TecnoEngineering Moncalieri . Primo banco di prova, al PalaEinaudi di Moncalieri , una vecchia conoscenza in A1 delle Lunette: Use Scotti Empoli .

Alla palla a due, finalmente a porte aperte, i tifosi della Libertas troveranno una squadra giovanissima e rinnovata, con tante giocatrici alla prima esperienza nel mondo senior e con tre new entry che conoscono molto bene questo campionato: Elena Ramò, Elena Giordano e Tijana Mitreva. In panchina, invece, ritroveranno coach Terzolo, protagonista della cavalcata Libertas dalla C alla A1.

Curiosità: Ramò, insieme a capitan Cordola e Clara Salvini, è l’unica giocatrice nata nel XX secolo tra le giocatrici gialloblù. A loro tre, dunque, il compito di guidare la squadra nei momenti di difficoltà, vista la maggior esperienza.

Su sponda toscana, invece, le novità del roster da tenere sott’occhio sono Castellani e Miscenko.

Alessandro Cerrato, presidente della Libertas Moncalieri: «C’è sicuramente tanta, tantissima curiosità. Quest’anno siamo una squadra giovane e con tante giocatrici del territorio. Dalla prima amichevole con Broni ho visto miglioramenti continui, sia per quanto riguarda il gioco, sia per l’unione del gruppo. Un altro aspetto che non vedevo l’ora di rivivere è il calore del nostro pubblico. Sono sicuro che dopo un anno a porte chiuse ci daranno la carica. Vi aspettiamo numerosi».

Palla a due alle 20:30 al PalaEianaudi di Moncalieri

Arbitrano: Quadrelli, Gurrera

Ingresso libero