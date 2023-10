Igor Agil Volley, si parte: la prima è fuori casa contro Capo d’Orso Palau!

Valigia, aeroporto e tantissima voglia di giocare. Inizia così il nuovo campionato di serie B1 per la formazione di Barbara Medici: la Igor Agil Volley debutta lontano da casa a Capo d’Orso Palau, in Sardegna, domani, sabato 7 ottobre alle ore 14.45 (orario d’eccezione per consentire poi il rientro in aereo delle ragazze).

A lanciare la carica è il capitano della B1 Sofia Badalamenti: «Siamo tutte molto contente di iniziare il campionato, sabato mi aspetto una partita difficile ma sicuramente di alto livello, stiamo continuando a lavorare bene in palestra e siamo tutte cariche e motivate per affrontare al meglio la sfida che ci aspetta».

Benché fra le più giovani, il libero classe 2007 rappresenta una delle veterane del gruppo: «Sono contentissima di vestire il ruolo di capitano per questa stagione e ringrazio la società per la fiducia che mi ha dato, spero di riuscire ad onorarlo al meglio. Per me inizia la quarta stagione alla Igor, la considero come una seconda casa e una grande famiglia di cui sono entusiasta farne parte».