Monferrato Basket: prima trasferta stagionale a Trapani

Ad attendere i rossoblu ci sarà la squadra fresca vincitrice della Supercoppa 2023 che sarà al debutto stagionale davanti al proprio pubblico.

GLI AVVERSARI

I trapanesi non hanno fatto mistero delle loro ambizioni di vittoria, in estate la nuova proprietà ha messo a disposizione di coach Daniele Parente un roster di primissimo livello accaparrandosi molti pezzi pregiati della Serie A2. Confermate le due bandiere granata, il capitano Marco Mollura e il centro Andrea Renzi. Il pacchetto esterni nel quintetto sarà formato dal play americano J.D.

Notae arrivato dall’Aris Salonicco, Matteo Imbrò, la passata stagione in A con Scafati e Pierpaolo Marini ex Treviglio. Dalla panchina Fabio Mian, Yancarlos Rodriguez e il giovane prospetto Fabrizio Pugliatti. Sotto le plance agiranno il cavallo di ritorno Rei Pullazi, lo specialista Joseph Mobio che ha centrato due promozioni nelle ultime due stagioni con Scafati e Vanoli Cremona e il centro americano di caratura internazionale Chris Horton, che non ha ancora fatto il suo esordio ufficiale essendo arrivato solo nelle ultime settimane.

La gara del PalaIlio si preannuncia probante per i ragazzi di coach Fabio Di Bella, chiamati ad una reazione dopo la sconfitta casalinga contro la Luiss Roma. I rossoblu dovranno fornire una prova di carattere contro un avversario di altissimo livello e in un palazzetto storicamente ostico. Quella di Trapani sarà la prima delle due trasferte consecutive per Pepper e compagni, mercoledì infatti ci sarà il turno infrasettimanale a Vigevano.

Fabio Di Bella - Capo Allenatore Novipiù Monferrato Basket: «Ci aspetta una partita difficile contro un’avversaria che ha palesato la volontà di vincere il campionato. Per noi è una sfida importante. Trapani è una squadra di primissimo livello e sarà una gara molto complicata, ma mi aspetto una reazione caratteriale dai miei ragazzi. Andiamo ad affrontare una bellissima partita, abbiamo appena iniziato il nostro campionato e dobbiamo ancora risolvere qualche problema emerso dopo la prima giornata, ma sarà importante andare oltre. Dobbiamo costruirci la nostra identità nonostante le difficoltà, con determinazione e concentrazione. Non potremmo concederci troppe distrazioni.»

Tommy Pianegonda - Play Novipiù Monferrato Basket: «Abbiamo fatto una settimana intensa di allenamenti anche per rifarci della sconfitta di domenica. Non ci dobbiamo buttare giù. Sarà una sfida difficile ma dobbiamo andare là per fare la nostra partita cercando di mettere Trapani in difficoltà. Domenica scorsa contro Roma è stata una bella partita. Una sfida giocata da entrambe le squadre con tanta intensità. Bravi loro ad avere la meglio all'ultimo possesso. La strada però è quella giusta.»

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.