Bertram Derthona: l’angolo di coach Rabbolini

Poco meno di due giorni al debutto casalingo nella Serie A 2023/24 della Bertram Derthona, impegnata contro la Happy Casa Brindisi nella partita in programma al PalaEnergica Paolo Ferraris alle ore 18.15 di domenica 8 ottobre. A presentare le caratteristiche di squadra e individuali dei prossimi avversari è stato l’assistente allenatore Edoardo Rabbolini, che a partire da questa gara interna, descriverà gli aspetti più importanti delle squadre che affronteranno i bianconeri. Di seguito il suo commento sulla Happy Casa:

«Brindisi è una squadra di talento offensivo, che fa del gioco perimetrale una caratteristica importante. Ha esterni abili nel costruirsi il tiro e lunghi atipici capaci di giocare molto bene fronte a canestro. La Happy Casa effettua quasi lo stesso numero di conclusioni da due e tre punti: questa, unita al ritmo e all’aggressività che i giocatori mettono all’inizio di ogni possesso offensivo, è la qualità peculiare della formazione allenata da Corbani.

Il roster ha subìto un importante rinnovamento in estate: rispetto alla scorsa stagione i confermati sono i soli Riismaa e Bayehe. Tra le guardie, Jamel Morris e Jeremy Senglin sono due realizzatori importanti, in grado di accendersi e produrre parziali significativi per la squadra. Tommaso Laquintana, con la sua estemporaneità, assicura il proprio contributo. Dalla panchina si alza Wendell Mitchell, un tiratore molto efficace.

Nel reparto ali troviamo il confermato Riismaa, un giovane di talento, che dà equilibrio alla squadra, e Tomas Kyzlink, ultimo arrivato in squadra in sostituzione dell’infortunato Xavier Sneed.

Sotto canestro agiscono il rookie Laszewski, reduce da una importante e pluriennale esperienza a Notre Dame, capace di aprire il campo con il tiro e dotato di un fisico di assoluto livello. Il quintetto è completato da JaJuan Johnson, il giocatore di maggiore esperienza dello starting five: lungo di talento e atipico, capace di segnare canestri difficili e attaccare i pari ruolo fronte a canestro. In Italia ha indossato già le canotte di Pistoia e Cantù.

Il reparto lunghi conta anche su Eric Lombardi, un grande atleta, che fa dell’energia la sua caratteristica principale, e Jordan Bayehe, molto atletico che sta crescendo tecnicamente».