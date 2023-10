Tennis: Al Villaforte vince Davide Galoppini

In finale si è imposto nettamente il 2.2 toscano Davide Galoppini, giocatore esperto (28 anni) e già poco oltre la posizione di numero 400 del mondo nel 2018 (oggi è numero 885 anche perchè meno presente nel circuito futures, al mancino torinese Andrea Motta, prodotto della scuola Ace Tennis Center del Monviso Sporting Club di Grugliasco.

Motta arrivava da due ottime partite nelle quali era riuscito a fermare Alessandro Corbo e soprattutto un altro giocatore con punti ATP ed esperto, il genovese del Park Alessandro Ceppellini (2.2). Bravo Motta a risalire nel primo set dal 2-5, vincere al tie-break e dominare la seconda frazione. In finale Motta non è riuscito a trovare le contromosse al gioco del rivale di giornata. Bravo anche il casalese della Nuova, Alessandro Demichelis, fermato in semifinale proprio da Galoppini con un doppio 6-1.

«Un torneo di buon livello – ha sottolineato il direttore del centro, Roberto Santangeletta – che in particolare nelle sue fasi finali ha messo in luce delle buone individualità. Galoppini ha confermato di possedere esperienza e colpi riuscendo a variare le soluzioni e mettere in difficoltà i rivali. Ottima la prova complessiva di Andrea Motta che specialmente in semifinale ha saputo girare il match con classe. L’Open ha chiuso una serie di organizzazioni che hanno viste impegnate il nostro circolo. Ora spazio alla scuola tennis e alla crescita dei nostri giovani, nonché al tennis dei soci. Ci saranno poi le diverse competizioni invernali a squadre nelle altrettante categorie ed il classico “Caroleo”. Bilancio molto positivo dell’attività svolta».

Come sempre di livello l’organizzazione e la capacità di ospitare del circolo che fa riferimento come proprietà alla famiglia Passalacqua.