Fischio d’inizio per le Fie di Busca in Serie D

La serie C e la serie D maschili, invece, si preparano ad affrontare la seconda giornata di Coppa Piemonte entrambe in trasferta.

I ragazzi di coach Revelli in Serie C saranno domani, sabato 7 ottobre, a Novi Ligure contro gli astigiani dell’Hasta Volley alle ore 16.30 e alle 18.00 contro i padroni di casa.

Nella prima giornata giocata in casa a Busca lo scorso fine settimana, si erano aggiudicati per 2-1 il match contro il Chisola Volley e perso a punteggio invertito contro l’Artivolley.

«Buone indicazioni dalla prima giornata di Coppa Piemonte, dove a parte un passaggio a vuoto nel secondo set contro Chisola, abbiamo espresso un’ottima pallavolo. Considerando che abbiamo tanti ragazzi nuovi e certi meccanismi hanno bisogno di essere oliati, ciò che sappiamo fare bene lo abbiamo fatto ad un livello alto. Le lacune emerse sono principalmente sul sistema di gioco ed è lì che andremo a lavorare nelle prossime settimane.» - Francesco Revelli coach della serie C maschile.