XXVI Rowing Regatta: vittoria per l’Università di Torino nella gara maschile e del Politenico in quella femminile

Vittoria dell’Università di Torino nella gara maschile e del Politecnico di Torino in quella femminile alla XXVI edizione della Rowing Regatta. La sfida ormai storica a colpi di remo tra gli Atenei torinesi sulle rive del fiume Po, ha visto il trionfo di UNITO su POLITO ed ESCP nella gara maschile, portando così l’Albo d’Oro della manifestazione sul punteggio di 16-10, a vantaggio dell’Università. La gara femminile ha visto trionfare l’equipaggio di POLITO su UNITO ed ESCP. Special guest, come nel 2022, l’equipaggio di ESCP Business School, che ha nuovamente reso la Rowing un evento internazionale.





La grande festa remiera ha preso il via dal Rettorato dell’Università degli Studi di Torino alle 17 con la benedizione delle imbarcazioni a cura dell'équipe della pastorale universitaria guidata da Don Luca Peyron, poi la sfilata lungo via Po direzione Murazzi accompagnata dalla Band Fantomatik Orchestra.



Alle 18 sono iniziate le sfide sul fiume Po: prima quella femminile nel 4 di coppia che ha visto la vittoria di POLITO per due manches a una su UNITO, terzo ESCP nelle tre manches, poi quella dell'8+ maschile, con il successo di UNITO per due manches a una su POLITO, terzo ESCP nelle tre manches; la singola manche si è disputata controcorrente sulla distanza di 400 mt. (dal Ponte Vittorio Emanuele I – piazza Vittorio Veneto, al ponte Umberto I – corso Vittorio Emanuele II). A seguire si sono tenute le premiazioni degli equipaggi. Tante le personalità che hanno preso parte alla manifestazione e alle premiazioni tra cui la Prorettrice del Politecnico di Torino Laura Montanaro, il Vice Rettore per il Welfare, la Sostenibilità e lo Sport dell'Università di Torino Alberto Rainoldi, la Direttrice di ESCP Torino Campus Alberta Di Giuli, il Presidente del Centro Universitario Sportivo torinese Riccardo D'Elicio, il Presidente della Federazione Italiana Canottaggio Giuseppe Abbagnale, la Presidente della FIC Piemonte Emilia Lodigiani, il Presidente Edisu Piemonte e Presidente Comitato Organizzatore Torino 2025 Alessandro Ciro Sciretti, il Segretario Generale della Federazione Italiana Canottaggio Maurizio Leone, il Consigliere cussino Delegato dell'Università degli Studi di Torino Corrado Lupo e Don Luca Peyron.





Entusiasmo nelle parole del Presidente CUS Torino Riccardo D'Elicio: «Siamo giunti alla XXVI edizione. Questa manifestazione è diventata una gara storica per la nostra città universitaria. Sarà di buon auspicio, come inizio di un anno accademico importante per le 20mila matricole che sono arrivate a Torino, che scoprono posti bellissimi come i Murazzi e la possibilità di frequentare la più bella palestra a cielo aperto, il fiume Po. Naturalmente il CUS continuerà a far sì che le attività sportive e fisiche possano qualificare l'integrazione e la socializzazione dei nostri studenti nel territorio torinese». Un ringraziamento alla Federazione Regionale e Nazionale di Canottaggio, ai partner del Centro Universitario Sportivo torinese, alle società remiere torinesi, a tutti gli atleti, all'Associazione di Volontariato Sportivo Primo Nebiolo, alla Polizia Municipale e alla Questura per l'immancabile supporto e l'entusiasmo espresso nei confronti di questa manifestazione.





Inoltre Acqua Lauretana è stata l’acqua ufficiale della manifestazione, una fedele “compagna di squadra”. Un’idratazione corretta ed equilibrata è alla base di ogni successo sportivo. È per questo che acqua Lauretana è stata scelta da CUS Torino come sponsor ufficiale. Adatta a grandi e piccini, ideale per chi ha scelto uno stile di vita orientato al benessere, Lauretana è anche una fedele “compagna di squadra” di chi fa sport.



QUATTRO DI COPPIA FEMMINILE

1° POLITO

2° UNITO

ESCP Business School: terza posizione (fuori classifica) ROWING REGATTA 8+ MASCHILE

1° UNITO

2° POLITO

ESCP Business School: terza posizione (fuori classifica)

