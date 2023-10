Oleggio Magic Basket: vittoria di carattere a Casale

Un avvio thriller e una grandissima capacità di reazione e sorpasso. Nella seconda giornata di campionato di serie B Interregionale l’Oleggio Magic Basket conquista altri due punti con la prima vittoria esterna: 74-90 ai danni della Junior Libertas Casale.

In avvio in campo ci sono De Ros, Raiteri, Avonto, Dimitrov e Rosso, per gli Squali Ianelli, Perez, Sablich, Jovanovic e Colombo. È proprio l’ex di giornata, De Ros, a sferzare i primi colpi e in un amen il tabellone indica 13-0. Ci pensa Perez ad aprire le danze biancorosse dopo tre minuti Ianelli dà intensità, Pilotti e Sampieri accorciano 22-17. Alla prima sirena è 29-21; un parziale 0-6 degli Squali vale il 34-27 e time out per casa. Ianelli ancora si prende anche il tiro in più, un’ottima circolazione di palla vale il 34 pari. È punto a punto fino al 38-39 di Jovanovic, poi ci pensa Perez che infila sette punti con tanto di tripla allo scadere (40-46).

Al rientro Sablich e Ianelli siglano la doppia cifra (40-50), Raiteri prova a far stare attaccati i suoi, ma la difesa biancorossa è fastidiosa e Colombo sotto canestro è difficile da tenere (46-58). Due triple di De Ros fanno chiamare la pausa a coach Gandini (53-61), Sablich solido in difesa nonostante i tre falli che poi diventano quattro, la distanza rimane simile fino alla terza sirena(60-67). Con Telesca, Colombo e Pilotti è 63-74 e pausa per casa; Colombo sigla il 65-79 e una nuova tripla del capitano a quattro minuti mette di fatto una seria ipoteca sul match (65-82). Gli Squali sono bravi a gestire e il finale dice 74-90.

Junior Libertas Casale 74

Oleggio Magic Basket 90

Casale: Giacomelli 9, De Ros 24, Avonto 4, Raiteri 9, Dimitrov 18, Milano ne, Boeri 6, Minelle, Galluzzo 2, Rosso 2. All. Arioli.

Oleggio: Perez 16, Boldrini ne, Maviglia ne, Telesca 4, Pilotti 13, Sampieri 2, Borsani 3, Sablich 14, Temporali, Colombo 14, Jovanovic 10, Ianelli 14. All. Gandini.