Collegno Basket ci riprova a Varese

Tornano in campo oggi alle 21 a Varese i Lions. Dopo la sconfitta casalinga all’esordio (65-76), ancora un’altra sfida di altissimo livello sul parquet di Campus Varese, anch’essa reduce da una sconfitta di misura sul campo di Tortona (76-81).

Una partita che si preannuncia agguerrita e ricca di intensità, vista la giovanissima età di entrambi i roster e l’importanza dei due punti in palio. I padroni di casa dovrebbero ritrovare Zhao e Assui, assenti per impegni con la prima squadra la scorsa settimana.

A meno di problemi dell’ultimo minuto, Collegno sarà nuovamente al completo. E dovrà sicuramente ripartire dal secondo quarto (stravinto) della sfida con Saronno. All’insegna dunque di intensità, alti ritmi e gran difesa.

All’esordio le percentuali al tiro, forse dettate dall’emozione per la prima volta in B, hanno decisamente condizionato lo sviluppo della gara. La speranza di coach Comazzi e del suo staff è che già da domani i ragazzi tirino con più serenità dall’arco e limitino il numero di palle perse.

Migliore in campo la scorsa settimana, Emanuele Tarditi con 17 punti e tanta presenza sotto le plance. Palla a due alle 21 in Via Pirandello 31, Varese (VA).