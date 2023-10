Verso Bertram Derthona-Happy Casa Brindisi

Vigilia del primo appuntamento casalingo della stagione per la Bertram Derthona, che sfiderà la Happy Casa Brindisi domani alle ore 18.15. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta a Venezia nella prima giornata e alla ricerca dei primi due punti in classifica nel campionato 2023/24.

A descrivere l’andamento complesso delle prime gare ufficiali dell’annata è stato coach Marco Ramondino: «Sicuramente non c’è una sola componente che ha inciso in queste gare iniziali della stagione. La squadra ha disputato un precampionato soddisfacente per approccio e percorso, ma è ancora alla ricerca di equilibri e gerarchie. Abbiamo da poco inserito due giocatori che sono e saranno importanti per noi, quindi è giusto pensare che la crescita della squadra prosegua nel corso della stagione».

Il capo allenatore bianconero ha poi presentato la Happy Casa Brindisi, prossima avversaria: «È una squadra con tanti giocatori di talento come Senglin, Morris e Mitchell che hanno grande capacità di creare per se stessi e per gli altri. Sotto canestro agisce JaJuan Johnson, dotato di esperienza, talento e classe. Sia nel reparto lunghi che negli esterni hanno talento, dal punto di vista tecnico tattico la Happy Casa gioca una pallacanestro aggressiva in attacco, in velocità e nei primi secondi dell’azione. In difesa fa ricorso ai cambi per rompere i ritmi dell’attacco avversario».