B1, le Igorine lottano per tre set a Palau

Una sfida di alto livello. Nella prima giornata di campionato di serie B1 la Igor Agil Volley cede alla padrona di casa Capo d'Orso Palau per 3-0. Le Igorine sono state protagoniste di belle rimonte e di un secondo set perso per un soffio.

In regia per le Igorine c'è Cantoni, opposto Bianchi G, Moiran e Bianchi C al centro, Talerico e Del Freo schiacciatori, Mangalagiu libero (in campo anche Brezza nel corso del match).

L’avvio è equilibrato (5-4), poi le padrone di casa scavano un break che vale il 10-4 e Barbara Medici richiama le Igorine. Al rientro la squadra ha bisogno ancora di carburare (12-6), poi accorcia 12-9. È un finale che si accende con le Igorine brave a cancellare tre palle set e finale 25-21.

Tutt’altra musica nel secondo set: dopo un 7-7 iniziale le Igorine con due belle battute toccano il 7-10 e pausa per casa. Al rientro si sente anche il muro trecatese (11-14), Palau prova a ricucire, Medici chiama il time out (13-14) e al rientro inizia la battaglia con le trecatesi bravissime a rimanere avanti. Sul 22 pari l’esperta Palau mette la freccia per il 25-22.

Terzo set in salita per le Igorine, partenza 5-0 per le padrone di casa. Inizia la rimonta fino al 15-13, ma Palau piazza un altro parziale che vale il 18-13 e la distanza rimane fino alla fine: 25-18.

Capo d'Orso Palau 3

Igor Agil Volley 0

Parziali (25-21; 25-22; 25-18)

Palau: Menardo, Angelini, Granieri, Malinov, Rossi, Mezzi, Chirico, Sintoni, Zingoni, Riva, Leone (L), Schirò. All. Guidarini.

Igor: Nagy, Guatteo, Moiran, Cantoni, Bianchi C, Brezza, Badalamenti (L), Bianchi G, Marianelli, Talerico, Mangalagiu (L), Martelli, Del Freo. All. Medici.