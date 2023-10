A2: passo falso alla prima per la Tecnoengineering vs Empoli

Primo quarto difficilissimo per le ragazze di coach Terzolo: 4-9 alla prima sirena, con la tegola dell’infortunio al ginocchio per Ramò che dopo 5 minuti non rientra più in campo. Anche nel secondo parziale la musica non cambia, con l’USE che va negli spogliatoi sul +12. Il terzo quarto è tutto del tandem Cordola-Salvini: 16 a 9 per Moncalieri e 32-37 sul tabellone. Nell’ultimo quarto però l’USE torna alla carica e con ottime percentuali dalla lunga distanza trova agevolmente i primi due punti della stagione. Prossimo appuntamento il 15 alle 18:00 per il derby torinese sul campo di Torino Teen Basket.

LA PARTITA

I primi due punti della stagione gialloblù portano la firma di Clara Salvini, su assist di Elena Giordano. Poco dopo replica Elisa Pasero dal pitturato, con il suo primo canestro nel mondo senior. Empoli risponde con Manetti sia dal campo, sia dalla lunetta. Il primo allungo delle toscane porta la firma di Stoichkova che con 5 punti in fila trascina l’Use sul +5 che chiude il primo parziale.

Dalla lunetta è Salvini che riavvicina le ragazze di coach Terzolo all’inizio del secondo quarto, ma dall’altra parte Patanè risponde subito con una magia che regala l’11-6 in favore delle toscane. Poi è botta e risposta con due triple: Salvini da una parte, Castellani dall’altra. Ci pensa ancora una volta Patanè, dalla lunga distanza, a incrementare il vantaggio delle toscane. Alla boa del quarto il tabellone dice: 11-19 per l’Use Scotti. Grazie a una gran difesa che si traduce in facili contropiedi, Empoli dilaga e guadagna anche il +14. Una tripla di Cordola e un perfetto giro in lunetta di Landi riportano Moncalieri sotto la doppia cifra di svantaggio. Castellani, sempre dalla linea della carità, ristabilisce però il + 12 Empoli. Si va negli spogliatoi sul 16-28.

Mitreva dalla lunga distanza e Cordola con 6 punti in fila riavvicinano la Tecnoengineering fino al 25-30 a 5 minuti e spiccioli dalla penultima sirena. Poi ecco che arriva il Clara Salvini Show: 7 punti in un amen che ridanno il vantaggio a Moncalieri sul 32-31. Empoli però è bravissima e non perde la testa nonostante il parziale gialloblù. Già sul finire del quarto, infatti, riacciuffa la partita e si riporta in vantaggio. Ultimi 10’ di pura gestione per le toscane che alla fine grazie alle ispiratissime Castellani e Stoichkova portano a casa con merito i primi due punti in palio della stagione di A2. Prossimo e importantissimo impegno per le ragazze di coach Terzolo domenica prossima sul campo di Torino Teen Basket.

Tecnoengineering Moncalieri 37

USE Rosa Scotti Empoli 60

Parziali: (4-9; 16-28; 32-37)

Tecnoengineering Moncalieri: Cordola* 11, Giordano*, Pasero* 2, Ramò*, Jakpa*, Zanoni, Landi 2, Mitreva 8, Iagulli, Ricci, Salvini 12, Ramasso 2.

All.re: Terzolo Ass: Lanzano, Sciannimanico

USE Rosa Scotti Empoli: Castellani* 13, Ruffini*, Villarruel* 4, Manetti* 11, Miscenko* 6, Patanè 5, Stoichkova 15, Merisio 6, Avonto, Antonini.

All.re: Cioni Ass: Ferradini, Giusti