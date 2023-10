Una super Novipiù non basta. Vince Trapani

Vince Trapani ma quanta Novipiù. Finisce 91-85 al PalaIlio ma c’è da fare i complimenti a questi ragazzi che nonostante qualche acciacco ed un avversario di assoluto livello si giocano la partita fino agli ultimi possessi. Nel secondo quarto i rossoblu fanno vedere tutto il loro carattere andando all’intervallo in vantaggio. Un Notae devastante (31 punti a referto) insieme ad Imbrò risulterà decisivo ma la strada per Monferrato è quella giusta. Mercoledì altra trasferta: questa volta a Vigevano uscita sconfitta in serata da Luiss Roma che veleggia al primo posto in classifica proprio con i siciliani.

Rispetto a sette giorni fa parte in quintetto parte Fabi e non Poom anche se non potrà dare il solito contribito alla causa per un problemino fisico. Primo canestro di giornata è di Mobio. Calzavara e Martinoni con coraggio. Trapani mostra tutto il suo talento. Notae è un giocatore sublime. Il suo gioco da tre punti vale il 9-6 con cui i padroni di casa mettono il naso avanti. I rossoblu devono trovare il modo di prendergli le misure ma caricano a testa bassa. Martinoni dalla lunetta, Kelly con una tripla e contropiede fulmineo. Monferrato che si porta sul +3.

Gli Sharks sembrano però in controllo. Due triple di Imbrò riportano i siciliani al comando. 22-18. Cinque punti consecutivi di Rodriguez. +10. Zucca da fuori, per una serata che lo vedrà fra i principali protagonisti. Chiuderà a 16 punti, con 4 triple realizzate. Primo quarto che si chiude sul 32-23. Sembra una sfida in discesa per la corazzata siciliana invece c’è da fare i conti con una super Casale. Kelly da tre, così come Notae che segna da casa sua. Calzavara e la guardia statunitense sanno far male anche in area. 41-35. Zucca è linfa vitale. Ancora due triple di Kelly valgono il sorpasso sul 41-43. Trapani è annichilita.

Lo strapotere offensivo si infrange contro la sapiente zona articolata dai rossoblu. Imbrò per rimettere in carreggiata i suoi. Si va all’intervallo con Monferrato in vantaggio: 48-51.

La squadra di patron Antonini non ci sta. Sospinta dal suo pubblico impatta subito sul 51-51. Il contropiede di Notae vale il timeout. Pepper e Kelly riprendono da dove avevano lasciato. Pullazi continua a litigare con il ferro. Mobio vale il controsorpasso ma è un via-vai di emozioni da una parte e dall’altra. Calzavara preciso ai liberi. Quattro punti di Notae e primi punti anche per Renzi che in questa fase sa essere preziosissimo. Ancora Zucca, Mollura dalla lunetta. La tripla tutta arroganza di Calzavara ci porta all’ultimo quarto sul 69-68. Break Calzavara-Zucca. 72-73. Anche Mian inizia a segnare da fuori.

Fantoma torna in campo e gasa i suoi con una giocata che non vale i suoi anni. Imbrò continua a bombardare e caricare il PalaIlio. Mobio allunga, ancora Calzavara da fuori. 80-81. Martinoni e Kelly sono limitati dai 4 falli, ma il centro monferrino è un leone. Quattro punti consecutivi che dicono 87-84 a poco più di 2’ dalla sirena. Timeout Trapani che sembra patire la stanchezza. Calzavara accorcia dalla lunetta, poi la Novipiù sciupa due possessi per il nuovo sorpasso. L’ultimo minuto è tutto siciliano.

Notae e Imbrò suggellano la vittoria. Il ferro sputa fuori i tentativi disperati dei rossoblu che ci provano fino alla fine guadagnandosi gli applausi anche dei tifosi di casa che probabilmente non si immaginavano una serata di questo tipo.

Il commento di coach Fabio di Bella: «Penso che sia sotto gli occhi di tutti che abbiamo fatto un’ottima partita. Sapendo della difficoltà di giocare contro una squadra di questo livello, siamo stati solidi. Abbiamo recuperato un break importante alla fine del primo quarto. Ho fatto i complimenti ai miei giocatori. Esco da qui con la consapevolezza di allenare una squadra che sta bene insieme. Abbiamo reagito e lottato fino alla fine. Bellissima partita. Bravi. Ce la siamo giocata alla pari. Fabi non stava bene. Lo ringrazio perché dalla panchina ha dato il suo contributo importante. Così come merita un plauso particolare Martinoni che questa sera ha giocato con un dito rotto. Sono gesti importanti, che valgono tanto. Trapani e Casale sono due realtà differenti ma che a mio avviso stanno lavorando entrambe molto bene. Una squadra lotta per competere subito. Noi invece siamo una realtà che dà la possibilità a tanti giovani italiani di poter giocare ed esprimersi ad alto livello. Ci vuole pazienza ma sono contento dei progressi che stiamo facendo.»

Tabellino:

Trapani Shark 91

Novipiù Monferrato Basket 85

Parziali (32-23, 16-28, 21-17, 22-17)

Trapani Shark: J.d. Notae 31 (8/12, 2/6), Matteo Imbro 20 (2/2, 5/8), Marco Mollura 10 (1/2, 1/2), Pierpaolo Marini 9 (2/4, 1/3), Yancarlos Rodriguez 9 (2/5, 1/3), Joseph yantchoue Mobio 6 (3/7, 0/2), Fabio Mian 3 (0/0, 1/3), Andrea Renzi 3 (1/1, 0/3), Rei Pullazi 0 (0/6, 0/1), Fabrizio Pugliatti 0 (0/0, 0/0), Chris Horton 0 (0/0, 0/0)

Novipiù Monferrato Basket: C.j. Kelly 26 (5/8, 4/8), Andrea Calzavara 16 (3/4, 2/6), Dario Zucca 16 (1/1, 4/7), Dalton Pepper 13 (2/4, 3/8), Niccolo Martinoni 8 (3/7, 0/0), Tommaso Fantoma 4 (2/2, 0/1), Karl markus Poom 2 (1/1, 0/0), Agustin Fabi 0 (0/0, 0/0), Nicolo Castellino 0 (0/1, 0/0), Tommy Pianegonda 0 (0/0, 0/1)