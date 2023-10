Serie A2: Autosped autoritaria a Selargius

Quasi tutte buone notizie quelle provenienti da Selargius dove la formazione di Cutugno, all’esordio in campionato, passa con merito e con largo margine sul campo di una Techfind mai doma, tanto da essere uscita tra gli applausi del proprio, folto, pubblico, nonostante il passivo finale.

L’unica nota stonata, in casa Autosped, è l’infortunio occorso a Cerino (problemi ad un dito) nel secondo quarto e che ha messo fuori causa per il resto della sfida l’italo canadese; nei prossimi giorni si saprà qualcosa in più riguardo all’entità del danno patito dalla lunga castelnovese.

Vittoria limpida quella delle giraffe, maturata a partire dalla seconda frazione, visto che i primi 10′ erano stati piuttosto equilibrati anche se, nel finale, il Bcc aveva cominciato a prendere la testa (15-12). È la difesa soprattutto a scavare il primo solco importante con le padrone di casa che trovano il primo canestro dal campo dopo 6′; il +17 (38-21) della pausa lunga mette in discesa l gara per le nostre ragazze che dopo l’intervallo controllano i tentativi di recupero della squadra di Righi, toccando anche il +23 prima di un break delle isolane che riescono a risalire fino al -12, costringe Cutugno al time-out.

L’ Autosped risponde presente riportandosi sul +16 (56-40) al 30′ e contenendo senza ulteriori sofferenze gli ultimi disperati tentativi delle selargine, costrette così ad alzare bandiera bianca.

Un successo importante, sia dal punto di vista tecnico-tattico sia da quello del morale: era fondamentale iniziare con il piede giusto la stagione ed averlo fatto con questa autorità su un campo molto difficile come quello della Techfind è di ottimo auspicio per il futuro delle Giraffe castelnovesi.