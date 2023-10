Pallacanestro Chivasso vince in trasferta a Vado Ligure

La Ntc Technology Pallacanestro Chivasso esce dalla trasferta in terra ligure con un convincente successo per 70-58 contro Vado Ligure, conquistato su un campo difficile, ostico, su cui i giocatori faticavano a restare in piedi a causa dell'umidità e della condensa che hanno reso scivoloso e pericoloso il parquet ligure.

Pronti via ed i biancoverdi subiscono immediatamente il ritmo elevato dei giovani avversari, faticando in difesa ed incappando in pochi minuti in una serie di falli che condizionano immediatamente Migliori, Greppi, Villata e Droetto. Chivasso così subisce 25 punti - di cui 16 dalla linea dei tiri liberi - e va al primo mini riposo con 17 punti segnati a causa di una percentuale al tiro deficitaria. Nel secondo periodo i ragazzi di coach Giardino reagiscono, ma non riescono ad esprimere a pieno le loro potenzialità difensive ed offensive ed alcuni errori di troppo regalano agli avversari le palle perse che consentono loro di arrivare al giro di boa in vantaggio per 39-36.

L'intervallo lungo giova a Pepino e compagni che appena rientrati in campo sfoderano finalmente una difesa aggressiva ed attenta che lascia gli avversari a quota 39 per ben 8 minuti. Chivasso invece riesce a correre in transizione, trova fiducia al tiro - dopo 1/14 da tre punti nei primi due quarti - e con la schiacciata di Pagetto, le triple di Pepino e Bertino e la concretezza di Pecchenino e Migliori vola sul +10. La gara pare indirizzata, ma nell'ultimo quarto Vado vuole riaprirla e piazza il controparziale che la riporta fino a -1. I biancoverdi però non si disuniscono, ritrovano la concretezza difensiva, recuperano palloni e chiudono la gara con le triple di Migliori e Pepino.

Vado Ligure 58

Ntc Technology Pall Chivasso 70

Parziali (25-17; 39-36; 43-53)

Vado Ligure: Migone 8, Bertolotti 4, Buscicchio 6, Stankovic 5, Fantino 10, Bianchi Ferraro n.e., Tridondani L. 8, Tridondani D. 2, Serafini, Giannone 5, Sete 10. All.Imarisio.

Ntc Technology Pall Chivasso: Villata, Babarange, Galliati, Pecchenino 7, Greppi 6, Pepino 12, Cambursano 7, Bertino 11, Droetto 10, Pagetto 4, Brentin 2, Migliori 11. All. Giardino, A.All. Bruno.

Arbitri - Sig. Vozzella di Andora e Franceri di Savona

Note - Usciti per 5 falli Greppi e Droetto