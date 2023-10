B-M: il Volley Parella Torino parte bene e supera la neopromossa Biella

Non poteva chiedere di meglio Federico Rigamonti ai suoi per l'esordio in campionato. Il Volley Parella Torino, rinnovato innanzitutto in panchina con l'arrivo del tecnico ex Novara ma anche in campo, dove Mariotti e Becchio si sono fatti trovare pronti fin da subito, supera il primo ostacolo stagionale battendo con un netto 3-0 la neopromossa Scuola Pallavolo Biellese.

Un match mai in discussione, con i lanieri che solo nel secondo set hanno provato a mettere in difficoltà i parellini, complice qualche errore di troppo tra i biancorossoblu, a tratti poco attenti.

Per il resto è stato un monologo da parte dei padroni di casa, bravi a partire subito forte (6-2) e a mantenere sempre un buon margine anche nella fase centrale del primo set per poi allungare definitivamente nel finale e chiudere 25-17.

Nel secondo invece partono meglio gli ospiti ma prima di metà set arriva il sorpasso torinese. Parella che però non riesce a prendere il largo e subisce il ritorno di Biella proprio sul più bello: 22-22. Al fotofinish però sono più bravi i padroni di casa che non concedono più nulla e si portano sul 2-0 (25-22).

Chiude di fatto la porta in faccia alle speranze biellesi di rimonta il tris di ace consecutivi con cui D'Ambrosio apre il terzo set. Avanti 5-0, i parellini non concedono più nulla a una Pallavolo Biellese che appare un po' spaesata e demotivata e il match si trascina fino al 25-15 finale.

Prestazione positiva per tutti in casa Parella ma da sottolineare la prove di Mariotti, attento e preciso in ricezione e devastante in attacco.

«Questa partita mi lascia impressioni molto positive - esordisce coach Rigamenti - Un gruppo in cui non è spiccata una singola personalità ma tanto gioco di squadra. Dove non arrivava il singolo ci arrivava la squadra con un bel supporto anche da parte della panchina. Non mi aspettavo questa partita da parte di Biella, che ha giocato sottotono, ma questo non toglie i meriti ai miei ragazzi per come l'hanno interpretata».

VOLLEY PARELLA TORINO 3

ILARIO ORMEZZANO BIELLESE 0

Parziali (25-17, 25-22, 25-15)

VOLLEY PARELLA TORINO: Becchio, Riccioni, D'Ambrosio, Mariotti, Cian, Piasso, Fabbri (L), Salvador, Prato. N.e: Collino, Scordino, Santarelli, Sbarbori, Tadiello (L). All: Federico Rigamonti.

ILARIO ORMEZZANO BIELLESE: E. Frison, Avalle, D. Frison, Mangaretto, Giacobbo, Marchiodi, Vicario (L), Debenedetti, Bottigella. N.e: Scardellato, Mazzoli, Spinello, Ressia (L), Sarasino. All: Carlo Di Lonardo.