Fitarco Piemonte: Coppa Italia Master, Botto e Bevolo fanno doppietta

Record di partecipanti per questa terza edizione: sono stati infatti ben 278 gli arcieri in gara, con una piccola rappresentativa piemontese (18 arcieri di 10 società).

Arco Nudo – Ferruccio Berti (Arcieri di Volpiano) conquista il titolo di classe nel maschile Over 65 con 635 punti per poi conquistare il bronzo assoluto al termine dei gironi eliminatori. Stesso risultato per Maurizio Bevolo (Arcieri di Volpiano) che ottiene la vittoria nel maschile 60-64 anni con 620 punti e che conquista anche il titolo assoluto finale.

Arco Olimpico – Al termine della qualifica, terzo posto per Gabriella Sasia (Arcieri dell’Elice) con 571 punti, nelle Master femminili. Titolo di classe per Giorgio Botto (Arcieri delle Alpi), con 631 punti tra i Master maschili 55-59 anni, e anche assoluto. Marengo Roberto (Arcieri delle Alpi) conquista il bronzo assoluto al maschile, migliorando così la quinta posizione in qualifica.

Risultati completi a questo link.