Biella Rugby: vittoria all’esordio casalingo contro Rugby Calvisano

Campionato di Serie A, I Giornata

Biella, “Stadio del Rugby” – domenica 8 ottobre 2023 ore 15.30

Biella Rugby 30

Rugby Calvisano 16

Parziali (17-13)

Marcatori: p.t. 2’ cp. Consoli (0-3); 5’ cp. Consoli (0-6); 14’ Gilligan (3-6); 21’ m. Florio tr Consoli (3-13); 24’ m. Gilligan tr. Gilligan tr. Gilligan (10-13); 39’ m. Ramaboea tr. Gilligan (17-13). s.t.: 1’ cp. Consoli (17-16); 44’ cp. Gilligan (20-16); 47’ m. Benettin n.t. (25-16); 75’ m. Mondin n.t. (30-16).

Biella Rugby: Ghelli; Braga (cap.), Ramaboea, Benettin (62’ Morel), Nastaro; Gilligan, Loro (62’ Della Ratta); Vezzoli (76’ Negro), Righi (41’ J. B. Ledesma), Mondin; G. Loretti (70’ L. Loretti), Perez Caffe; De Lise (73’ Lipera), J. M. Ledesma (53’ Panigoni), Vecchia (41’ Romeo). All. Benettin.

Rugby Calvisano: Morini; Ferrari (55’ Lazzaroni), Nicosia, Regonaschi (cap.), M. Consoli; Bronzini, F. Consoli; Barbi (50’ Campagnaro), Pasquali, Berardi; Shevchuk (69’ Scanferla), Maurizi; Florio (59’ Ferrari), Caravaggi (62’ Bau), Triunfo (54’ Cristini). Non entrati: Raveggi, Fornari. All. Zappalorto.

Arbitro Paolo Acciari (Perugia)

AA1 Vincenzo Iavarone (Perugia) AA2 Vittorio Chiarioni (Perugia)

Cartellini: 64’ giallo a Panigoni (Biella Rugby)

Calciatori: Gilligan (Biella Rugby) 4/6; Consoli (Rugby Calvisano) 4/5

Note: Calda giornata di sole, 28° circa. Campo in buone condizioni. 300 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 5, Rugby Calvisano 0

Player of the Match: Godfrey Ramaboea (Biella Rugby)

Campionato Maschile Serie A – Girone 1 – Giornata 1: Rugby Noceto - Asd Rugby Milano 10-42; Biella Rugby – Rugby Calvisano 30-16; Rugby Parabiago – Amatori & Union Milano 29-17; Cus Torino – Asd Monferrato 45-10; VII Rugby Torino – Rugby Parma 28-13; Cus Milano – Amatori Alghero 51-10.

Classifica: Cus Milano, Cus Torino Rugby, Asd Rugby Milano, VII Rugby Torino, Biella Rugby e Rugby Parabiago punti 5; Amatori & Union Rugby Milano, Rugby Calvisano, Rugby Parma, Rugby Noceto, Monferrato Rugby e Amatori Alghero 0.

Buono l’esordio casalingo contro Rugby Calvisano per i ragazzi di Benettin e Pintado che, contro il pronostico, si impongono sul blasonato avversario con il punteggio di 30-16. Calcio d’inizio gialloverde puntualmente rispedito al mittente da Calvisano che conquista il possesso per buona parte del primo tempo. Due falli difensivi consentono ai bresciani di segnare al piede sei punti. Biella fa capolino nei ventidue avversari attorno al 12’ grazie allo spunto di Ramaboea sostenuto da Ghelli, ma non conclude. Conquistato il vantaggio, riparte dai pali che Gilligan infila per il 3-6. Al 21’ Calvisano trova la touche ai dieci metri. Introduce, vince e forma una maul avanzante che termina la spinta oltre la linea permettendo ai gialloneri di conquistare cinque punti che salgono a sette dopo la trasformazione.

Touche nei ventidue per Biella al 24’. L’introduzione di Juan Manuel Ledesma è troppo lunga. A salvare arriva in velocità l’apertura biellese che raccoglie fortunosamente la palla e senza bisogno di sostegno, corre a depositarla al centro dei pali. Gilligan segna e trasforma il 10-13.

Gialloverdi nuovamente vicini alla meta al 35’, ma Calvisano trova lo spunto per richiudere Braga e compagni in difesa ed è da questo punto del campo che con fortunato kick cross Gilligan serve Nastaro che solitario porta l’ovale a metà campo dove lo cede ad un brillante Ramaboea che conclude oltre la linea allo scadere del primo tempo. Di Gilligan la trasformazione del sorpasso che ferma il parziale sul 17-13.

Un calcio per Calvisano segnato all’inizio della ripresa, poi è Brc show. Penalty al 4’ e terza meta di giornata al 7’. Azione iniziata da Juan Manuel Ledesma a metà campo che abbatte diversi avversari prima di liberarsi in favore di Benettin che segna alla bandierina.

Calvisano fatica a rimettersi in partita, Biella mantiene le redini dell’incontro e primeggia in mischia ordinata, nonostante i cambi e l’inferiorità numerica dal 64’ a causa di un giallo inflitto a Panigoni.

A caccia del bonus mete, la conclusione è degna dei migliori festeggiamenti. 75’ touche nei ventidue avversari. Vittoria della contesa e drive avanzante fino alla marcatura per mano del giovane Mondin.

Da segnalare l’esordio brillante di Matteo Morel, classe 2005, proveniente dal vivaio di Biella Rugby.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: «Siamo contenti: quattro mete e punto di bonus, in attacco abbiamo fatto vedere cose buone, nonostante non siamo riusciti a giocare tutti i palloni, soprattutto non tutti sono stati giocati al meglio. Ci ha messo poi in difficoltà la disciplina che ci è costata tanti calci contro, soprattutto nel primo tempo. Certe palle invece le abbiamo giocate con qualità sia davanti che dietro. Abbiamo creato bei buchi e belle mete divertenti per il pubblico. La difesa è stata, credo, la miglior difesa da due anni a questa parte. Calvisano è stato un valido avversario che ci ha messo spesso in difficoltà, ma siamo riusciti a tenere. In attacco abbiamo la possibilità di fare meglio. Ottima la conquista sia in mischia che in touche. Sono fiducioso per la prossima gara contro Parabiago».