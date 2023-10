Wash4Green Pinerolo: Cuneo la spunta al tie break

Partenza col botto al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte per le due formazioni piemontesi di Pinerolo e Cuneo. Il derby non ha deluso i 1500 spettatori presente regalando grandi emozioni e tanta adrenalina. La Honda Olivero S. Bernardo la spunta al tie break dopo due ore e mezza di gioco mentre per le padrone di casa della Wash4Green arriva un duro colpo a metà del primo set con l'infortunio di Sofia D'Odorico, uscita in barella dopo un brutto atterraggio. Non è stato facile per Bussoli e compagni lasciare da parte le emozioni ma con grande coraggio le biancoblù hanno portato a casa un secondo set che sembrava ormai compresso. Sulla scia dell'entusiasmo si sono portate avanti nel conteggio set (2-1) perdendo per un soffio il quarto. Al tie break Cuneo si prende i due punti con Anna Hall Mvp del match. Per lei 14 punti e un ottimo 76% in attacco. Nella metà campo biancoblù la migliore è Maja Strorck con 28 punti, top scorer del match.

LA PARTITA

1 SET | Apre le danze il muro di Akrari su Kubik. Adelusi firma il primo punto per le ospiti poi è Storck a trovare due punti consecutivi (3-2). Si procede punto a punto fin al 10 pari. Cuneo incalza e con Hall in fast e a muro su Storck si porta a +3 (10-13). Sull’ 11-15 D’Odorico è costretta ad abbandonare il campo in barella in seguito ad un brutto atterraggio. Dentro dunque Ungureanu che dai nove metri accorcia le distanze (14-16). Cuneo riprende palla con la fast di Sylves poi due errori nella metà campo biancoblù riportano le ospiti a +5 (14-19). Marchiaro ferma il gioco ma la corsa dell’Honda Olivero non si interrompe e con il muro di Hall su Akrari si chiude il primo parziale (17-25).

2 SET | Avvio difficoltoso per Bussoli e compagne nel secondo set. Sylves attaccai di potenza poi piazza un punto diretto dai nove metri portando le sue a +3 (1-4). È Kubik ad incrementare il vantaggio attaccando di potenza (2-7). Un paio di errori nella metà campo ospite accorciano le distanze (11-13). Kubik tiene le sue avanti ma Sorokaite dalla linea dei nove metri aggancia (14-14). Akrari in primo tempo poi Storck con un pallonetto tengono Pinerolo aggrappata a Cuneo (17-17). Il finale è un testa a testa serrato. Cambi si affida ai suoi centrali e fa bene (23-23). L’attacco di Haak non supera la rete poi è Polder a fermarla e chiudere 25-23.

3 SET | La Wash4Green riprende da dove aveva chiuso e parte subito bene con Storck in attacco e poi dai nove metri (6-4). Polder mura Sylves e Cambi si trasforma in attaccante siglando il 10-5. Punto diretto al servizio per Ungureanu (12-5). Adelusi prova a tenere le sue in gioco ma Pinerolo spinge sull’acceleratore (16-8). Sylves in fast non trova il rettangolo rosa e regala il 20-13. Nel finale ancora protagonista la regista biancoblù che firma due punti consecutivi (22-16). Akrari in prima linea sale in cattedra, attacca poi mura Adelusi per il set point. È Sorokaite al servizio a chiudere 25-17.

4 SET | Cuneo riparte bene nel terzo parziale sfruttando due errori delle avversarie (2-3). Sylves a muro ferma prima Storck poi Akrari e sul 2-6 Marchiaro chiama time out per fermare la fuga delle ospiti. La musica non cambia e Cuneo continua a guidare il set imponendo il proprio gioco (5-12). Le padrone di casa faticano a trovare soluzioni di gioco efficaci mentre dall’altra parte Haak e Adelusi continuano a macinare punti (9-18). Sull’11-19 Marchiaro opta per un doppio cambio, dentro Camera e Nemeth al posto di Cambi e Storck. Pinerolo rosicchia qualche lunghezza (14-19) e sul 17 a 24 accorcia ancora con Akrari al servizio e Storck in attacco (23-24). Per un soffio manca il punto dell’aggancio e il set si chiude 23-25.

5 SET | Tie break che si apre con il doppio vantaggio delle ospiti. Akrari firma il 2-3 poi Cuneo conquista il cambio palla con Adelusi. Tanase riporta a +2 le sue e l’attacco di Ungureanu non trova il campo da gioco (3-6). Il turno al servizio di Storck riporta Pinerolo in scia poi è l’ace della schiacciatrice romena a firmare il punto della parità (7-7). Adelusi e Haak attaccano di potenza riportando a +2 il vantaggio (8-10). Marchiaro opta ancora per il doppio cambio (palleggiatrice opposto) per provare ad invertire il senso di marcia ma sono le ospiti a conquistare il match point con l’errore di Sorokaite in attacco (10-14). Dopo due palle match annullate Cuneo chiude con Haak 13-15.

SALA STAMPA

Maja Storck (Wash4Green Pinerolo): «È mancato pochissimo oggi, ovviamente l’infortunio di Sofia (D’Odorico) ci ha fatto preoccupare e speriamo non sia nulla di grave. Abbiamo provato a vincere in ogni situazione, ce l’abbiamo messa tutta e stiamo cercando di formarci come team. Penso ci sia da lavorare molto e la prossima partita ci aiuterà a migliorare ancora».

Anna Hall MVP (Honda Olivero S. Bernardo Cuneo: «È stata una partita importante con una cornice di pubblico assolutamente di livello. Pinerolo ha giocato e si è ripresa dopo l’infortunio di D’Odorico. Per Cuneo è stata importante e avere vinto è un grande risultato. È importante essere squadra e amalgamarsi tra nuove e vecchie giocatrici».

IL TABELLINO

WASH4GREEN PINEROLO 2

HONDA OLIVERO S. BERNARDO CUNEO 3

Parziali (17/25, 25/23, 25/17, 23/25, 13/15)

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 8, Cambi 6, Polder 9, D’Odorico 1, Storck 28, Akrari 15, Moro (L), Ungureanu 13, Bussoli, Camera, Nemeth 4, Cosi. Non entrate: Rostagno. All. Marchiaro.

HONDA OLIVERO S. BERNARDO CUNEO: Sylves 11, Adelusi 15, Kubik 6, Signorile, Hall 14, Haak 14, Scognamillo (L), Tanase 6, Scola, Molinaro, Stigrot 4. Non entrate: Thior, Enweonwu, Ferrario (L). All. Bellano.

ARBITRI: Simbari Armando, Papadopol Veronica Mioara.

NOTE | Spettatori: 1500, durata set: 29’, 32’, 24’, 29’, 19’ tot 150’ . MVP: Hall Anna.