Canottieri Casale due volte a segno nella domenica dedicata alla Serie A1 femminile e alla A2 maschile. Nel match in casa i ragazzi confermano il buon momento e si impongono 4-2 contro i romani del Ferratella Sporting Club, mentre il team “in rosa” campione d’Italia conquista i primi tre punti del campionato calando il poker sulla terra rossa bolzanina del Tennis Club Rungg.

Nella sfida di secondo turno in A2 maschile il numero uno francese Corentin Denolly (2.2) si impone agevolmente contro Giorgio Micarelli (2.4) con lo score di 6-0, 6-1. Nella sfida tra numeri due, Gregorio Biondoilillo (2.2) vince il primo parziale 6-3 contro Andrea Ricci (2.5). Il laziale sale di livello e vince il secondo set al tie break. La terza frazione se la aggiudica Ricci per 6-3 e conquista il pareggio per Ferratella. L’italo-argentino Guido Justo (2.3) concede un solo gioco a Mattia Vergoni (2.7), e porta il secondo punto alla squadra di casa. Successo anche per Luca Barbonaglia (2.5), che vince in due set contro Luca Sermoneta (2.7): 6-1, 7-5 e terzo punto per il team di capitan Marco Bella. Nei doppi, Denolly e Justo portano il quarto sigillo imponendosi 6-1, 6-0 contro Micarelli e Vergoni. Stop invece per Biondolillo e Barbonaglia, che vengono sconfitti in rimonta da Ambrosi e Sermoneta con lo score di 4-6, 6-3, 10/3. Nel girone 4, Arezzo vince 4-2 contro Genova, mentre Bassano si impone 5-1 contro Sassuolo. Ai casalesi domenica prossima spetta il turno di riposo.

A Rungg, nella riedizione della semifinale playoff dello scorso anno, la numero uno Sara Errani (1.6) porta il primo punto alla formazione monferrina di capitan Giulia Gabba imponendosi 6-2, 7-6 contro una temibile Dalila Spiteri (2.1). Ritorno in giallorosso e vittoria preziosa per la rumena Andreea Mitu (2.4) che supera l’olandese Quirine Lemoine (2.2) con lo score 6-2, 7-5. Il terzo punto arriva dalla racchetta di Lisa Pigato (2.1), che vince in rimonta contro Verena Meliss (2.3), con lo score di 2-6, 6-1, 6-1.

Doppio di marca Canottieri: Mitu e Pigato conquistano la quarta vittoria della giornata superando in rimonta Meliss e Spiteri, 2-6, 6-1, 10/7. Domenica prossima a Casale arriva il Tc Padova vincitore nella prima giornata per 3-1 contro Forte dei Marmi.