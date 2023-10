S.G. Concordia: 2^ Prova Campionato Regionale di Specialità Gold

Nel weekend scorso, sulla pedana del Palazzetto dello Sport di Biella, la S.G. Concordia ha partecipato alla 2^ Prova Regionale del Campionato di Specialità Gold, affermandosi ancora una volta fra le Società piemontesi più medagliate: le ginnaste chivassesi hanno infatti brillato in tutte le categorie a cui hanno partecipato, conquistando, 10 podi nella 2^ Prova, 11 podi Regionali di cui 4 Titoli Regionali ed il pass per la Zona Tecnica per tutte.

Ogni ginnasta ha presentato gli esercizi con i medesimi attrezzi della 1^ Prova. Alla fine della gara è stata stilata la classifica della 2^ Prova e la classifica Finale Regionale, per la quale si prende in considerazione il punteggio più alto conseguito da ogni ginnasta nelle due Prove. La ginnasta che abbia conseguito il miglior punteggio in ogni attrezzo si aggiudica il relativo titolo regionale.

Ha confermato grinta e talento la giovane promessa Lidia Amicone, che nelle Allieve 1^ Fascia ha portato in pedana gli esercizi alla fune ed al nastro, eseguiti con sicurezza e precisione, conquistando con entrambi l’Oro nella 2^ Prova ed il titolo di Campionessa Regionale.