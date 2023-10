B1-F: Volley Parella fermato all'esordio da Concorezzo

Non si apre in modo positivo la stagione del Volley Parella Torino nel campionato di Serie B1 femminile. Le ragazze di coach Manno cedono 3-0 contro Centemero Concorezzo, senza mai entrare veramente in partita.

Una battuta d'arresto che non deve assolutamente preoccupare ma da cui le torinesi hanno di sicuro imparato qualcosa e in settimana si lavorerà per limare alcuni errori.

L'assenza del libero Silvia Sormani non ha certo reso semplice questa trasferta per le biancorossoblu che hanno patito molto il servizio delle avversarie (12 gli ace per le brianzole alla fine), faticando poi ad andare a terra in attacco, complice anche un'ottima lettura a muro da parte delle avversarie. Avversarie a cui va grande merito di questa vittoria per essersi dimostrate più pronte in questa prima di campionato.

Poco da dire sulla gara. Concorezzo parte meglio ma con Guarena a servizio il Parella torna sotto (7-6). Il giro in battuta dell'ex Ditommaso però è devastante e porta fino al 16-6, con le padrone di casa che poi ad ogni turno di battuta aumentano il gap fino al 25-12 finale.

Nel secondo invece strappo immediato delle torinesi (3-7) che continuano a condurre fino al 10-14. Poi nuovo black out (stavolta con Marini a servizio) e Concorezzo la ribalta: 18-14. Due ace di Bilamour portano il punteggio sul 21-15 e la timida rimonta parellina si ferma al 21-18 prima del rush finale brianzolo: 25-18.

Terzo set senza storia fin da subito. Pronti, via e Concorezzo scappa 9-0. Nella fase centrale le torinesi provano a tenere ma dal 18-10 un altro parziale di 7-1 sancisce il definitivo 25-11.

«Commentare l'esito di questa gara mi è davvero difficile poiché, riconoscendo i meriti alle avversarie, non mi aspettavo un esordio di questo tipo soprattutto alla luce del lavoro svolto fino ad oggi - commenta a fine gara coach Manno - È la prima, accettiamo il verdetto ma non siamo soddisfatti di ciò che abbiamo espresso o sarebbe meglio dire di ciò che non abbiamo espresso. Sabato ospiteremo Palau, una tra le corazzate del girone. Una gara sicuramente difficile ma una grande possibilità per rimettersi alla prova e reagire dopo la prestazione di Concorezzo».

CENTEMERO CONCOREZZO 3

VOLLEY PARELLA TORINO 0

Parziali (25-12, 25-18, 25-11)

CENTEMERO CONCOREZZO: Marini 5, Giacomini 14, Ditommaso 5, Bilamour 16, Crippa 7, Piazza 7, Stucchi (L), Neza 2, Brutti 1, Ghezzi (L). N.e: Villa, Pegoraro, Couchond. All: MAdalina Angelescu.

VOLLEY PARELLA TORINO: Polezzi 1, Colombino 5, Camperi 7, Damato 4, Guarena 2, Deambrogio, Canfora (L), Tosini 2, Martire, Camolese. N.e: Sormani, Isadoh, Ramella (L). All: Andrea Manno.

NOTE: Ace 12-3, Battute sbagliate 9-6, Ricezione 44% (28%)-32% (14%), Attacco 39%-19%, Muri 12-3, Errori 20-18.