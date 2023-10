MTS Ser: esordio amaro in serie B2

Coach Bellagotti con Sandrone a mezzo servizio e Caretto ferma per circa un mese e mezzo per problemi di tesseramento, schiera nel primo set Rolle in palleggio, Nardoianni opposto, Destefanis e Scapati al centro, Zapryanova e Bertotto in banda, Ferrua libero.

Il buon equilibrio iniziale viene piano piano abbandonato quando sul 9 pari la formazione del Florens con un parziale di 4 punti inizia a prendere le distanze dalle padrone di casa, costringendo coach Bellagotti a chiamare il primo time out sul 9-13 dopo qualche incertezza in ricezione. Alla riconquista della palla ci pensa poi Scapati al turno in battuta a mettere a segno 2 ace accorciando un po' le distanze sul 12-14, ma con il turno al servizio del numero 3 delle vigevanesi le distanze tornano ad aumentare portando il parziale sul 19-14 a favore delle avversarie. Troppi gli errori di imprecisione in attacco e in difesa, che con formazioni di questo tipo non lasciano margini di ripresa.

Il set sul finale con un muro e un attacco, le ospiti si portano a casa la prima frazione per 25-19.

Nel secondo set coach Bellagotti schiera lo stesso sestetto del primo ma l'epilogo in questo caso è ben diverso. Le tigri santenesi subiscono un parziale di 3-0 che poi diventa in poche azioni un 3-8, quando il coach santenese è costretto a chiamare il primo time out per cercare una reazione delle sue giocatrici. Reazione che non c'è e sul 3-9 entra Busso al posto di Bertotto e a causa di un piccolo infortunio del palleggiatore sul 5-12 entra anche Saccinto al posto di Rolle. Gli errori però sono più numerosi dei punti e il divario nel parziale diventa ancora più netto (5-14). Il set viene così "regalato" per 25-9.

Nel terzo e ultimo set coach Bellagotti decide di far subito partire Busso e così in campo ritroviamo il sestetto base della scorsa annata. La prima reazione è positiva è il parziale infatti resta in parità fino al 5 pari quando Bertotto al servizio mette a segno un bellissimo ace portando la propria squadra in vantaggio di due punti (9-7). Con il turno al servizio del numero 16 avversario, Armondi, porta nuovamente in parità la sua squadra sul 10 pari. Punto dopo punto la formazione ospite torna in vantaggio approfittando nuovamente delle incertezze e degli errori della formazione di casa. Coach Bellagotti cerca, durante i time out di scuotere un po' il carattere delle sue "tigri" ma non riesce ad ottenere il risultato sperato e anche il terzo set viene ceduto alla formazione ospite per 25-19.

Sicuramente un inizio non esaltante per le tigri santenesi che pagano un po' l'inesperienza dell'esordio contro una squadra che si è dimostrata praticamente "perfetta" senza mai andare in difficoltà in nessun fondamentale. La prossima settimana ci si prepara alla prima trasferta in terra lombarda per la sfida contro il Gorla, sperando in un epilogo diverso.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 FEMMINILE - GIRONE A - GIORNATA 1

MTS SER SANTENA 0

PALLAVOLO FLORENS PV 3

Parziali: 19-25 9-25 19-25

MTS SER: Rolle, Saccinto, Scapati, Schiavon, Destefanis (K), Pertusio, Nardoianni, Busso, Zapryanova, Bertotto, Caretto. Libero: Ferrua, Sandrone. Primo allenatore: Bellagotti Alessio. Secondo allenatore: Scomazzon Flavia. Team Manager: Cannizzaro Marco.