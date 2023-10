BEA Chieri: buona anche la seconda per i Leopardi!

Non si ferma la marcia dei Chieresi nel massimo campionato regionale. Domenica 8 ottobre, la Prima Squadra BEA è scesa in campo al Pala958 di Corneliano d’Alba ospite della Scuola Basket Asti per la seconda giornata di Serie C.

Dopo un inizio equilibrato, i Leopardi alzano il ritmo su entrambe le metà campo e scavano il solco già nel secondo quarto. Nella ripresa gestiscono, con ampie rotazioni e minuti importanti per i giovani che danno grandi segnali di crescita.

LA GARA

Alle perduranti assenze di Drame e De Mita si aggiunge quella di capitan D’Arrigo. Coach Conti schiera alla palla a due Stella, Corrado, Agbogan, Mosca e Moris Paniagua. Coach Di Gioia, anche lui alle prese con la pesante assenza di Dello Jacovo in panchina solo a onor di firma, risponde con gli ex di giornata De Simone e Pavone, oltre ad Alberti, Lupo e Milone. Proprio De Simone sblocca subito i suoi dalla lunga distanza e replica da dentro l’area, ma Moris accorcia subito le distanze e la difesa forte di Mosca costringe Asti alla palla persa (5-4). L’inizio è ad alti ritmi. I padroni di casa si affidano alle iniziative di Milone, Forno e Pavone mentre per BEA sono il giovane Piersanti a sfruttare bene la sua esplosività nel pitturato (6 punti per lui) e Corrado, miglior realizzatore di giornata, che punisce subito dai 9 metri.

Archiviato il primo quarto sul meno 2 (19-17), i Leopardi salgono in cattedra nel secondo: tripla di Stiffi, due volte a segno Corrado e poi ancora Piersanti per il 23-27. Con entrambe le squadre in bonus dopo 5 minuti, Asti sfrutta qualche occasione dai liberi, ma è la difesa degli arancioni ha fare realmente la differenza, non lasciando nulla di facile a Pavone e compagni. BEA sfrutta il momento positivo e prende il largo con un attacco dinamico e le triple di Corrado e Stiffi: all’intervallo è +10 Chieri.

Il vantaggio cresce ancora nella ripresa, inaugurata da Agbogan dalla lunga distanza. Pavone prova a tenere in partita i suoi, ma sconta un fallo tecnico e, con Agbogan dalla lunetta, BEA arriva sul +21 (40-61, massimo vantaggio). Coach Di Gioia prova a giocare la carta della zona, Asti rosicchia qualche punto e prova a tornare in partita (62-71), ma i chieresi sono bravi a gestire fino all’ultima sirena, facendo due su due in questo inizio di stagione.

IL COMMENTO

«Abbiamo da subito impostato la partita su un ritmo molto alto – commenta coach Conti – Sappiamo che Asti è un’ottima squadra e ha giocatori di esperienza e qualità. Abbiamo puntato tanto sulla nostra freschezza e meritato di arrivare al finale di gara con un vantaggio importante. Siamo riusciti a gestirlo nonostante qualche difficoltà ad attaccare la loro zona. Sono contento della nostra prestazione, compresa quella dei nostri ragazzi più giovani, che sono riusciti a restare in campo anche nei momenti più importanti».

PROSSIMO TURNO

Domenica prossima, 15 Ottobre, i Leopardi di coach Conti tornano al PalaGialdo per la sfida con 5 Pari Torino, reduce dalla bella vittoria con la forte Bra di questo weekend. La palla a due nel palasport di strada San Silvestro sarà alle 18.30.

SBA SCUOLA BASKET ASTI 62

BEA CHIERI SSDRL 74

Parziali: 19-17, 31-41, 44-63

BEA Chieri: Ruà 7, Bianco, Quagliotto 4, Corrado 20, Stella 3, Agbogan 15, Stiffi 10, Piersanti 6, Mosca 5, Moris Paniagua 4. All. Conti, Ass. Colò, Prep. Turetta, Acc. Monteleone.

SBA Asti: Carturan, Dello Iacovo, Lupo 2, Alberti 15, Biondi 2, De Simone 7, Cotto, Battaglino, Milone 16, Gobbino, Pavone 16, Forno 4. All. Di Gioia.