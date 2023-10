Bertram Derthona: la campagna abbonamenti prosegue fino alla gara contro Murcia

Contro la Happy Casa Brindisi è arrivato il primo successo in campionato per la Bertram Derthona, spinta anche dal calore del suo pubblico. La Società ha deciso di prolungare la campagna abbonamenti ‘Stairway to Europe’ fino a mercoledì 18 ottobre, giorno dello storico debutto casalingo in Europa. L’avversaria di quell’incontro, in programma alle ore 20.30 al PalaEnergica, è l’UCAM Murcia. A partire dalle ore 16 di oggi sarà quindi possibile sottoscrivere le proprie tessere.

Le condizioni di vendita e i prezzi delle tessere stagionali rimangono invariate: gli abbonamenti saranno pertanto acquistabili presso la sede di via San Marziano 4, negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19), online sul sito di Vivaticket o alla biglietteria del palazzetto di Casale Monferrato in occasione della gara contro la squadra spagnola.

Bertram Derthona ricorda che non è possibile sottoscrivere l’abbonamento in Courtside, Parterre Laterale e Tribuna Derthona, e che le scontistiche rispetto al prezzo intero dell’abbonamento sono riservate agli Under 18 e agli Over 65. Anche i nuclei familiari, presentando un documento attestante lo stato di famiglia, usufruiranno di una promozione ad hoc (Family Pack). Il gruppo dei tifosi Area Bianconera può acquistare tessere al prezzo di 70 euro in Curva Nord Derthona.

Di seguito la tabella con tutti i prezzi:

SETTORE INTERO RIDOTTO UNDER 18 E 0VER 65 Parterre Derthona 670 € 530 € Parterre Bianconero 530 € 390 € Tribuna Bianconera 275 € 210 € Curva Sud 140 € 100 € Curva Nord Derthona 140 € 100 €

Per ogni ulteriore informazione relativa all’acquisto degli abbonamenti è possibile contattare la Società recandosi presso la sede di via San Marziano 4, telefonando al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it.