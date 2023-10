Moto Club Alfieri sempre a podio nella sfida a squadre nel Trofeo Regioni enduro

Tre piloti in gara e il 50% della logistica dell'Alfieri in Campania per un weekend caldissimo

09 . 10 . 2023 15:20 2 min

Emozionante trasferta quella del weekend appena trascorso per i piloti del moto club Alfieri di Asti, impegnati a Montecalvo Irpino, in provincia di Avellino (Campania), per il Trofeo delle Regioni di enduro. A rappresentare il Piemonte sono stati gli Alfieri Alessio Berger (Cadetti), Gabriele Doglio (Cadetti) e Sabrina Lazzarino (Femminile). LA CLASSIFICA A SQUADRE

Una due giorni di successo, a cominciare dalla classifica a squadre Under 23, che ha visto il team del Piemonte al primo posto, davanti a Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. La squadra piemontese era composta dall'Alfiere Alessio Berger e dai piloti del moto club Dogliani Gabriele Giordano e Alessio Gallo. Primo posto nella classifica a squadre anche per la categoria Femminile. Il team piemontese composto dall'Alfiere Sabrina Lazzarino e dalla 'collega' del moto club Azeglio Elisa Givonetti ha conquistato il primo posto, stando davanti a Toscana ed Emilia Romagna. Il team piemontese composto invece dall'Alfiere Gabriele Doglio, dal pilota del moto club Dogliani Samuli Boano e da Manuel Ulivi (Made of Moto), ha conquistato il terzo posto. Davanti a loro solo Umbria e Sicilia. LA CLASSIFICA INDIVIDUALE

I piloti del moto club astigiano hanno brillato anche nella classifica individuale. Secondo posto nella categoria 125 Cadetti per Gabriele Doglio, seguito, al quinto, da Alessio Berger. Secondo posto anche per Sabrina Lazzarino, nella categoria Femminile. All'importante trasferta campana hanno preso parte tre piloti su otto, il 50% della logistica del moto club Alfieri, con uomini e mezzi, a supporto dei piloti. © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Tutte le news di Piemonte News

