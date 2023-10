Club76: tutti i risultati del weekend

Un weekend caldissimo in campo, quello appena trascorso, a cominciare dalla Reale Mutua Fenera Chieri '76 che, con i nuovi assetti, ha incontrato nella prima di Campionato la Igor Volley Novara, cedendo 0-3 nel derby casalingo, ieri sera in diretta Rai.

Per quanto riguarda la Serie B2 Under 18, le ragazze del duo Moretti – Ollino hanno vinto 3-0 contro Amatori Atletica Orago. Una partita a senso unico, in cui ha brillato anche Aliotta, che nel secondo set ha messo a segno 17 battute consecutive. Prossima tappa a Tradate per la seconda di Campionato.

Partita d'esordio in B2 per MTS Santena, che ha incontrato Florens Vigevano, perdendo 0-3. Un approccio alla partita un po' nervoso e teso ha favorito l'avanzata delle avversarie. Prossima partita in trasferta contro Gorla.

La Serie C Playasti, all'esordio fuori casa a Chivasso contro Volley Fortitudo Chivasso cede 3-0, non riuscendo a contrastare l'avversario, giocando una pallavolo troppo conservativa condita da troppi errori.

TUTTI I RISULTATI

Sabato 7 ottobre

• Serie C F. C.R. Piemonte Girone A: Volley Fortitudo Chivasso vs Club76 Playasti 3-0

• Serie D F. C.R. Piemonte Girone B: Sicom Cherasco vs GS Pino Volley 3-1

GARE IN ARRIVO

La Serie D Playasti, invece, incontrerà Pallavolo Settimo domani, martedì 10 ottobre, alle 20, in trasferta.

Gare in arrivo anche per GS Pino Azzurra, che, in 1° Divisione Girone C, affronterà Ve.La Volley venerdì 13 alle 21.

Il Club76 Fenera GS Pino in 1° Divisione arancio Girone C affronterà invece Borgofranco Volley, venerdì 13 alle 21.

Val Sangone Volley in 1° Divisione arancio Girone C affronterà Club76 Fenera Chieri Silver venerdì 13 alle 21.