GranTorino BasketBall Draft: Elettrogruppo ZeroUno altro super Sponsor

Il gruppo, guidato da Giovanni Paolo Terzolo, è un distributore specializzato nella vendita di materiale elettrico presente sul Nord Ovest italiano dal 1964. In totale conta ben 23 punti vendita e uno Showroom, con Torino e Genova come basi centrali operative.

Una realtà costituita da specialisti in grado di fornire supporto tecnico, organizzare sopralluoghi e soddisfare ogni esigenza in tutti gli ambiti di competenza: attrezzatura, automazione industriale e tecnologie, climatizzazione, fotovoltaico, illuminazione tecnica e decorativa per interni esterni e illuminazione industriale, quadristica, termoidraulica, elettrodomestici, sicurezza e videosorveglianza.

Giovanni Paolo Terzolo, presidente Elettrogruppo ZeroUno: «Da grande amante della pallacanestro sono felice di supportare un’iniziativa così nuova e affascinante come GranTorino BasketBall Draft. È la più grande cooperativa italiana del basket: il progetto è certamente ambizioso, ma sono certo che staff e giocatori ci faranno divertire e soprattutto tifare».