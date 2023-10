Reale Mutua Torino '81 Iren: parte la stagione 2023/2024

Alla conferenza che si è tenuta oggi, al Cral Reale Group, hanno partecipato: Luca Filippone – Direttore Generale di Reale Mutua, Simone Aversa – Presidente e Coach della Torino ’81, Marco Raviolo – Vicepresidente della Torino ’81, ed Andrea Maffè – capitano della Torino ’81.

La società torinese gialloblù, oltre a rivolgere la propria gratitudine verso gli sponsor che la sostengono, ha annunciato che il campionato inizierà sabato 4 novembre ed è in attesa di conoscere il suo prossimo avversario. Il campionato è composto da due gironi da 12 squadre che si affronteranno con gare di andata e ritorno. Al termine della regular season seguiranno i play-off e i play-out.

«È l'ottavo anno che accompagniamo la Torino '81 in questa bella avventura” - ha dichiarato Luca Filippone, Direttore Generale Reale Mutua, in apertura della conferenza stampa. «Questa collaborazione riflette i valori dello sport e del team work. Vogliamo essere un motore di cambiamento per i nostri stakeholder, aiutandoli a raggiungere il massimo potenziale attraverso la collaborazione per risultati significativi, come nello sport. Questo è il “Next Level” a cui la società vuole puntare, e siamo entusiasti di essere al loro fianco in questa sfida di miglioramento continuo.»

Simone Aversa, Presidente e Coach della Torino’81, ha fatto il punto sul gruppo squadra per il nuovo anno: «È iniziata una nuova stagione, con la voglia di sempre di modellare un gruppo che necessariamente si rinnova ogni anno, con graditi ritorni o nuovi arrivati con un percorso di crescita diverso dai nostri “torinesi” che portano al gruppo la loro esperienza di gioco. Per quanto riguarda la preparazione siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia, a causa della ritardata apertura degli impianti dove solitamente ci alleniamo, problema che si ripresenta puntualmente ogni anno; questo ci costringe a spingere forte in questo ultimo mese prima dell’inizio del campionato, che si preannuncia più equilibrato dell’anno scorso, tante squadre si sono rafforzate. Questo innalzamento del livello deve essere uno stimolo per i ragazzi: ogni anno dimostriamo di essere più bravi degli altri, perché a differenza loro, non possiamo confrontarci settimanalmente con squadre di pari livello, e per ottenere certi risultati dobbiamo mantenere costantemente un’alta intensità in allenamento e stimolarci a vicenda con maggiore impegno, etica del lavoro, umiltà, responsabilità e maturità. I ragazzi sono consapevoli che questo è l’umico modo per raggiungere i propri obiettivi personali e di squadra.»

Marco Raviolo, Vicepresidente della società gialloblù: «La scorsa stagione è stata esaltante, siamo arrivati in finale play-off poi persa con la Roma Vis Nova. La Next Gen ha vinto il campionato di promozione e a livello giovanile abbiamo ben figurato nelle fasi nazionali. A livello master abbiamo vinto il campionato italiano over 30, siamo arrivati terzi nella over 60 e raggiunto il quarto posto nella over 45 e over 55. Il tutto a dimostrazione che il movimento cresce a tutti gli effetti. Ma questo è il passato, adesso ci apprestiamo ad affrontare una nuova stagione, con una rosa della prima squadra che ha visto una sola uscita e un graditissimo ritorno, sono convinto che l’unione di intenti e l’amicizia che unisce questo gruppo sarà il nostro punto di forza. L’obiettivo è quello di lottare per le prime posizioni in un campionato che sulla carta si è livellato verso l’alto. Tutto questo è possibile grazie al contributo fondamentale di Reale Mutua e Iren che insieme a tutti gli altri sponsor e alle istituzioni, in primis il Comune di Torino e la Federnuoto Piemonte, ci supportano nel nostro progetto sportivo».

«L’impegno di Iren a fianco della Pallanuoto Torino ‘81 per la stagione 2023-24 - ha dichiarato Luca Dal Fabbro, Presidente Iren - consolida la strategia che il Gruppo mette in campo a supporto delle società sportive e dei giovani e contribuisce a tradurre il nostro impegno nel creare valore nei territori in cui operiamo: una concezione più ampia della sostenibilità, che passa anche dal sostegno allo sport quale fattore capace di mettere in moto le persone e le comunità».

A chiudere gli interventi della conferenza stampa è Andrea Maffè, capitano della Torino ’81: «Quest’anno ho raccolto una grande eredità da Emanuele Azzi, ex capitano dei gialloblù, che per motivi lavorativi ha lasciato la squadra. Secondo me, quello che ci caratterizza è la continuità, ogni anno siamo riusciti a garantire un risultato; due anni fa siamo arrivati quarti, mentre l’anno scorso abbiamo raggiunto la finale play-off, nonostante partenze di giocatori e nuovi arrivi e questo non è scontato. È importante che la squadra sia coesa e che abbia un obiettivo in comune, che farà raggiungere quella maturità tale da permetterci di fare quell’ultimo step che ci è mancato l’anno scorso».