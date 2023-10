Softball U13: Il 15 ottobre a Fossano le finali della Supercoppa Piemonte

Domenica 15 ottobre si disputerà a Fossano (Cuneo) la final four della Supercoppa Piemonte, trofeo regionale relativo alla categoria U13 softball organizzato col patrocinio della Regione Piemonte.

Al “Dario Bono” le padrone di casa del Baseball Club Fossano ospiteranno le pari età del Porta Mortara Novara, dell’Avigliana Rebels e del Softball La Loggia.

Questi gli accoppiamenti:

U13 softball

15/10/2023 Fossano

ore 10:30

Porta Mortara vs Avigliana Rebels

ore 12:30

BC Fossano vs La Loggia

Finale ore 14:30

Vincente 1 vs Vincente 2