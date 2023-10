A Biella Eurogymnica si conferma

Nel weekend appena trascorso, sono stati assegnati i primi titoli regionali di ginnastica ritmica, durante due delle competizioni più coinvolgenti del calendario agonistico.

Un' Eurogymnica in gran spolvero ha fatto man bassa di allori con le sue EGirls che nella due giorni biellese sono sono salite 16 volte più sul podio piemontese nelle differenti categorie.

Nella seconda ed ultima prova del Campionato individuale Gold Junior e Senior, le ginnaste accompagnate da Tiziana Colognese ed Elusa Vaccaro vincono senza difficoltà, sia tra le Junior 1 che tra le Senior, confermando una leadership incontrastata da diversi lustri.

Il Campionato Individuale Gold, che vede scendere in pedana ginnaste in grado di cimentarsi con quattro dei cinque attrezzi tipici della ginnastica ritmica, si è confermato anche questa volta un affare di famiglia, con protagoniste tra le Junior 1 la sammaurese Sara Parente e Chiara Cortese. Anche questa volta ad avere la meglio è stata la Parente, con la Cortese apparsa meno lucida e forse già un po' rassegnata alla piazza d'onore. Con la Parente campionessa regionale e la Cortese d'argento, Eurogymnica è andata vicino all'en plein sul podio, sfiorato per pochi centesimi da Anna Russo, autrice, al pari delle due compagne, di una gara avvincente e di ottimo livello.

Nella seconda categoria invece, le Senior, la sfida vedeva contrapporsi Aurora Bertoni e Laura Golfarelli.

Già vincitrice della prima prova, la Golfarelli si è confermata vincendo nuovamente e conquistando così l'ennesimo titolo regionale della sua carriera. Aurora Bertoni non è invece riuscita nell'intento di superarla, piazzandosi anche questa volta al secondo posto, non dopo aver lasciato intravedere sprazzi di grande ritmica.

Come da regolamento, Parente e Golfarelli vincendo il titolo regionale si sono anche conquistate l'accesso diretto al campionato italiano mentre per Cortese, Russo e Bertoni, l'ammissione alla finale nazionale passerà per il campionato interregionale, la zona tecnica che comprende Piemonte Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia e che si terrà a Padova.

Nella seconda competizione di questa domenica in terra biellese, sponda La Marmora, Eurogymnica ha rifatto il pieno di medaglie.

Nel campionato di Specialità Gold, la veterana Stefania Straniero, si è laureata campionessa regionale alle clavette tra le senior, portandosi a casa anche l'argento al nastro.

Una doppietta di titoli a testa invece per una sempre più sorprendente Eglissa Lika, che tra le Junior 2 ha conquistato la leadership regionale sia con le clavette che con il cerchio, e per Cecilia Quarello tra le Junior 3, oro alle clavette e al nastro.

D'oro anche Alessia Pala con la palla sempre tra le Junior 2 e la coppia Emma Ferraris/Alessia Laghezza nell'esercizio con cerchio e palla.

Per la Laghezza anche un bell'argento col nastro.

Dalle Junior 1 arriva la conferma del bronzo per Sofia Buso e la rivincita personale di Giulia Capriolo che tra le allieve di seconda fascia recupera tutto quello che aveva sprecato nella prima prova, incalzando le avversarie fino a vedersi sfuggire il primato regionale per soli 0,05 punti, vincendo la gara di giornata, l'argento regionale alle clavette e il bronzo con la palla.

Bottino finale, nove titoli regionali, cinque argenti e due bronzi.

Inizio di stagione in linea con le aspettative dunque per le sezioni HDmia e Gold, con l'attenzione già focalizzata sul Campionato Individuale Allieve che si terrà il prossimo fine settimana, sempre a Biella e al quale parteciperanno, come sempre, giovani talenti della cantera del Club del presidente Nurchi. Un'altra gara che Eurogymnica vuole vivere da protagonista