Monferrato Basket: mercoledì sera la trasferta a Vigevano

Terza giornata di Campionato di Serie A2 Old Wild West - Girone Verde e secondo impegno consecutivo in trasferta per la Novipiù Monferrato Basket che giocherà mercoledì 11 ottobre alle ore 21 a Vigevano contro i padroni di casa della Elachem Vigevano.

GLI AVVERSARI

I ducali sono neopromossi in Serie A2 e sono guidati dal casalese Lorenzo Pansa, approdato questa estate alla compagine gialloblu. In quintetto troviamo il play classe 2001 scuola Biella, arrivato da Udine, Gianmarco Bertetti, accanto a lui agirà la guardia americana Ikeon Smith che sta producendo 14 punti a partita. Nello spot di ala piccola il confermato Michele Peroni, mentre i due lunghi saranno l'ex juniorino Leonardo Battistini, reduce da un'ottima stagione con Cividale e l'americano Tyler Wideman, ala-centro dalla fisicità importante e molto efficace a rimbalzo. Dalla panchina i giocatori protagonisti della cavalcata della passata stagione: Lorenzo D'Alessandro e Filippo Rossi, e Giacomo Leandrini, arrivato in estate da Legnano. Vigevano ha fino ad ora incontrato le stesse squadra della Novipiù, ossia Luiss Roma e Trapani, ed è reduce da due sconfitte consecutive come i rossoblu.

Dopo la trasferta di Trapani i ragazzi di coach Fabio Di Bella sono tornati ancora a secco di vittorie, ma con la consapevolezza di essere squadra in grado di giocarsela contro ogni tipo di avversario. I rossoblu in Sicilia hanno dato segnali di maturità e di saper stare in partita, con carattere, fino all'ultimo contro un avversario ben più quotato. La trasferta di Vigevano sarà un'altra tappa del percorso di crescita di Calzavara e compagni. Entrambe le squadre sono ancora a secco e dunque consapevoli dell'importanza che avrà questa sfida. La Salonicco d'Italia sarà la cornice giusta per questa sfida elettrizzante. A dar man forte ai ragazzi di coach Di Bella è prevista una buona componente della tifoseria monferrina che seguirà la squadra in trasferta.

Fabio Di Bella - Capo Allenatore Novipiù Monferrato Basket: «Arriviamo a Vigevano consapevoli dell’importanza della partita. Sarà sicuramente una gara complicata, su un campo molto caldo, ma siamo pronti. La trasferta di Trapani ci ha dato delle certezze invece che grandi dubbi, come poteva essere. Dobbiamo aggrapparci a queste certezze. Siamo una squadra che sta dimostrando di essere compatta e unita. Questa deve essere la nostra forza di domani, consapevoli delle difficoltà che ci saranno nella partita e sapendo che una delle due squadre comincerà il proprio campionato dal punto di vista della classifica. Pur non essendo al 100% mi aspetto che tutti siano presenti e pronti per questa sfida.»

Dario Zucca - Centro Novipiù Monferrato Basket: «Giochiamo contro una neopromossa, ma è una squadra con tanti punti di forza. Il loro allenatore lo conosco bene. L'ho avuto nel mio primo anno da senior a Valsesia. Mi ero trovato benissimo e mi piace molto anche il suo modo di allenare. Sono sicuro che venderanno cara la pelle, sarà una partita dura per entrambe. Noi ci siamo, e ci teniamo tantissimo, perchè è una partita importante e vogliamo trovare la nostra prima vittoria.»

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.