Si torna in sella con 160BIKE

160CM, Associazione di Promozione Sociale che propone un nuovo approccio alla Sclerosi Multipla, annuncia una nuova tappa del format 160Bike - Sempre in Movimento , nato per promuovere il movimento e l’inclusione, aperto anche alle persone con lievi difficoltà motorie. Appuntamento alle ore 8:45 di domenica 29 ottobre 2023 in Piazza Martiri ad Almese (TO).

160BIKE sarà ospite anche quest’anno dell’iniziativa “Il Giro di Almese - X Fellinata” organizzata dall’Associazione Sul Tornante e dal corridore professionista Fabio Felline, con la collaborazione del Comune di Almese, e l’aiuto di altre associazioni e sponsor locali. L’anno scorso fu un successo e gli organizzatori sperano di migliorare ancora quest’anno.

La manifestazione, non agonistica, si svilupperà su percorso stradale, da Almese a Milanere, passando a Rivera, da ripetere due volte per un totale di 20 km, adatto a tutti e a tutte le bici. Chi vuole potrà fare anche un solo giro.

Novità di quest’anno, un percorso di educazione stradale dedicato ai bimbi al di sotto dei 10 anni, organizzato in collaborazione con la Polizia Municipale di Almese, che al termine della gincana erogherà un patentino speciali ai piccoli ciclisti.

Si pedalerà in compagnia di Fabio Felline, professionista del Team Astana e dalla prossima stagione in Lidl-Trek, reduce dalla Vuelta spagnola, e di altri atleti suoi amici, fra cui l’ex pro Umberto Marengo.

Programma:

• Ore 8.45: iscrizioni, ritiro gadget e pettorine.

• Ore 10.00: partenza

• Ore 11.00: percorso di educazione stradale per i bambini fino ai 10 anni, a cura della Polizia Municipale.

• Ore 13.00: pasta party a cura di Fidas, ANA e bar della piazza.

L’iscrizione è di 10 €, e comprende il pasta party, la borraccia esclusiva per l’evento e altri gadget (gratis fino ai 10 anni).

Vieni a ritirare la pettorina 160Bike presso il nostro stand.

ISCRIZIONI